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ICSE-ISC रिजल्ट में बिहार की चमक, गोपालगंज की शांभवी ने 100% अंक लाकर किया देश में टॉप

CISCE परिणाम 2026 में गोपालगंज की शांभवी ने ISC में 100% अंक हासिल कर टॉप किया है. बिहार के छात्रों का रहा शानदार प्रदर्शन.

ICSE ISC RESULTS 2026
सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा निधि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 1, 2026 at 1:07 PM IST

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पटना: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) द्वारा घोषित ICSE (10वीं) और ISC (12वीं) परीक्षा के नतीजों में बिहार के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है. खासकर गोपालगंज जिले की छात्रा शांभवी ने ISC (12वीं) परीक्षा में पूरे 100 प्रतिशत अंक हासिल कर न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर टॉप किया, बल्कि पूरे बिहार का नाम भी रोशन कर दिया. शांभवी जमशेदपुर के सेक्रेड हर्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हैं और मूल रूप से गोपालगंज के बरौली प्रखंड की निवासी हैं.

ICSE और ISC में रिकॉर्ड सफलता दर: इस वर्ष CISCE के परिणाम बेहद प्रभावशाली रहे. ICSE यानी कक्षा 10वीं में कुल 99.18 प्रतिशत छात्र सफल हुए, जबकि ISC यानी कक्षा 12वीं में 99.13 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे. ICSE परीक्षा में 2,58,721 छात्र शामिल हुए थे, वहीं ISC में 1,03,316 छात्रों ने परीक्षा दी. दोनों ही कक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन अत्यंत संतोषजनक रहा और सफलता का प्रतिशत काफी ऊंचा दर्ज किया गया.

ICSE ISC RESULTS 2026
छात्रा शांभवी (ETV Bharat)

पटना के स्कूलों का 100% रिजल्ट: पटना स्थित CISCE पाठ्यक्रम वाले सभी स्कूलों ने इस बार शत-प्रतिशत सफलता हासिल की. पटना के सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र दिव्य प्रकाश ने ICSE (10वीं) में 99 प्रतिशत अंक प्राप्त कर टॉप किया. वहीं, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा निधि ने ISC (12वीं) में 98 प्रतिशत अंक लाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. पटना के इन स्कूलों की सफलता ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की मजबूती को एक बार फिर साबित किया है.

बेटियों ने मारी बाजी: इस वर्ष देशभर में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा. ICSE में लड़कियों की सफलता दर 99.46 प्रतिशत रही, जबकि ISC में यह 99.48 प्रतिशत दर्ज की गई, जो लड़कों की तुलना में काफी अधिक है. बिहार की शांभवी समेत कई अन्य छात्राओं की सफलता इस बात की गवाही देती है कि बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं और हर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं.

रिजल्ट कैसे देखें?: छात्र-छात्राएं अपना परिणाम CISCE की आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाकर आसानी से देख सकते हैं. इसके अलावा DigiLocker, UMANG ऐप और SMS सुविधा के माध्यम से भी रिजल्ट उपलब्ध कराया गया है. बोर्ड ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए हैं, जिससे मार्कशीट प्राप्त करना अब और भी सरल हो गया है.

पुनर्मूल्यांकन के लिए आज से खुली विंडो: जिन छात्रों को अपने प्राप्त अंकों पर संदेह है या वे संतुष्ट नहीं हैं, वे पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) के लिए आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने इसकी विंडो 1 मई से 4 मई, 2026 तक खुली रखी है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समयसीमा के अंदर अपना आवेदन पूरा कर लें.

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