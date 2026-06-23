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बागेश्वर के शामा क्षेत्र में दम तोड़ रही 'हर घर नल योजना'! प्राकृतिक जल स्रोतों से प्यास बुझा रहे ग्रामीण

बागेश्वर: केंद्र सरकार की 'हर घर नल योजना' ग्रामीण क्षेत्रों में दम तोड़ रही है. 'हर घर नल, हर घर जल' पहुंचाने के सरकारी दावों की जमीनी हकीकत शामा क्षेत्र में देखने को मिल रही है. यहां 11 राजस्व गांवों की प्यास बुझाने के लिए 18.14 करोड़ की भारी-भरकम लागत से स्वीकृत 'शामा ग्राम समूह ग्रेविटी पेयजल योजना' कार्यदायी संस्था जल निगम की सुस्ती और बजट के अभाव में पिछले दो साल से अधर में है.

बता दें कि इस महत्वपूर्ण योजना का निर्माण कार्य 31 मार्च 2024 तक हर हाल में पूरा हो जाना था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा बीतने के दो साल बाद यानी साल 2026 में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. जिसके चलते ग्रामीणों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है. पानी के इंतजार में ग्रामीणों की आंखें पथरा गई हैं, लेकिन योजना अधर में लटका है. ऐसे में ग्रामीणों को प्राकृतिक जल स्रोतों से प्यास बुझानी पड़ रही है.

बागेश्वर का शामा गांव (फोटो सोर्स- Villagers)

10 करोड़ की राशि ही हो पाई आवंटित: जल निगम के मुताबिक, शासन से योजना के लिए अब तक महज 10 करोड़ की राशि ही आवंटित हो सकी है. बजट की कछुआ चाल के चलते वर्तमान तक योजना की भौतिक प्रगति सिर्फ 60 फीसदी ही हो पाई है. नतीजा ये है कि 11 गांवों की हजारों की आबादी आज भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है.