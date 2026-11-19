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शालीमार एलटीटी शालीमार के बीच स्पेशल ट्रेन, छठ पर्व से लौटने वाले यात्रियों को मिलेगी बर्थ की सुविधा

छठ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छठ पर्व के उपरांत यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए और उन्हें सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा शालीमार लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) शालीमार के मध्य 1-1 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है.

गाड़ी संख्या 08060 शालीमार-एलटीटी स्पेशल ट्रेन शालीमार से गुरुवार 19 नवम्बर 2026 को और गाड़ी संख्या 08059 एलटीटी-शालीमार स्पेशल ट्रेन एलटीटी से शनिवार 21 नवम्बर 2026 को चलेगी. इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं गोंदिया स्टेशनों में दिया गया है.