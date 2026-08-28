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उदयपुर से कोलकाता के बीच कोटा होकर चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस अब सप्ताह में दो दिन

यह ट्रेन उदयपुर से शालीमार की दूरी 33 घंटे में पूरी करती है.

Sogaria Railway Station
सोगरिया रेलवे स्टेशन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 1:41 PM IST

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कोटा: यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है और लंबी दूरी की ट्रेनों के फेरों में भी बढ़ोतरी की जा रही है. रेलवे ने इस क्रम में उदयपुर से कोलकाता के बीच चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन को वीकली से बाय वीकली में तब्दील कर दिया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी शालीमार और ट्रेन नंबर 20972 शालीमार उदयपुर सिटी सुपर फास्ट को सप्ताह में एक की जगह 2 दिन चलाने के आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं. वर्तमान में ट्रेन उदयपुर से शनिवार को संचालित होती है, लेकिन अब बढ़ोतरी होते हुए रविवार को भी चलेगी. जबकि शालीमार से यह ट्रेन फिलहाल रविवार को चल रही है, जिसमें बढ़ोतरी होते हुए यह सोमवार को भी चलेगी. सप्ताह में 2 दिन होने के बाद इसे राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को फायदा मिलेगा. आदेश जारी होने के बाद यात्री नई तिथियां के भी रिजर्वेशन करा सकेंगे. इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी इकोनामी, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच लगाए जाते हैं.

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ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस उदयपुर से रात 1:05 बजे रवाना होती है. जिसके बाद कोटा जिले के सोगरिया स्टेशन पर सुबह 5:45 बजे और बारां में 6:43 बजे पहुंचती है. अगले दिन सुबह 10:05 बजे शालीमार पहुंचती है. ट्रेन उदयपुर से शालीमार की दूरी 33 घंटे में पूरी करती है. वापसी में ट्रेन शालीमार से शाम 7:50 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 10:08 बजे बारां और 11:25 बजे सोगरिया पहुंचती है. 33 घंटे 50 मिनट की तीन दिन की यात्रा शालीमार से शुरू कर ट्रेन सुबह 5:40 बजे उदयपुर पहुंच जाती है. ट्रेन आते और जाते समय संतरागाछी, खड़कपुर, टाटानगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, झाड़सुगंधा, रायगढ़, चंपा, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, कटनी मुरवाह, दमोह, सागर, बीना मालखेड़ी, मुंगावली, अशोक नगर, गुना, बारां, सोगरिया, बूंदी, चंदेरिया, मावली और राणा प्रताप जंक्शन पर रूकती है.

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शालीमार एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन
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