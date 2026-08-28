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उदयपुर से कोलकाता के बीच कोटा होकर चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस अब सप्ताह में दो दिन

कोटा: यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है और लंबी दूरी की ट्रेनों के फेरों में भी बढ़ोतरी की जा रही है. रेलवे ने इस क्रम में उदयपुर से कोलकाता के बीच चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन को वीकली से बाय वीकली में तब्दील कर दिया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी शालीमार और ट्रेन नंबर 20972 शालीमार उदयपुर सिटी सुपर फास्ट को सप्ताह में एक की जगह 2 दिन चलाने के आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी किए हैं. वर्तमान में ट्रेन उदयपुर से शनिवार को संचालित होती है, लेकिन अब बढ़ोतरी होते हुए रविवार को भी चलेगी. जबकि शालीमार से यह ट्रेन फिलहाल रविवार को चल रही है, जिसमें बढ़ोतरी होते हुए यह सोमवार को भी चलेगी. सप्ताह में 2 दिन होने के बाद इसे राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को फायदा मिलेगा. आदेश जारी होने के बाद यात्री नई तिथियां के भी रिजर्वेशन करा सकेंगे. इस ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी इकोनामी, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच लगाए जाते हैं.