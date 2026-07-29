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यात्रीगण ध्यान दें: गांधीधाम के स्थान पर गोपालपुर स्टेशन पर ठहराव के साथ चलेगी शालीमार भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस

19 सितम्बर 2026 से (प्रत्येक शनिवार को) शालीमार से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22830 शालीमार–भुज साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस गांधीधाम स्टेशन के बदले गोपालपुर स्टेशन पर ठहराव के साथ चलेगी. यह गाड़ी गोपालपुर स्टेशन 12.35 बजे पहुंचेगी और 12.50 बजे प्रस्थान करेगी.

रायपुर: रेलवे प्रशासन ने ट्रेन संख्या 22830/22829 शालीमार भुज-शालीमार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के परिचालन में थोड़ा बदलाव किया है. अब यह ट्रेन गांधीधाम स्टेशन के स्थान पर गोपालपुर स्टेशन पर रूकेगी.

इस गाड़ी के समय में आंशिक परिवर्तन है. यह ट्रेन आदिपुर स्टेशन 12.58 बजे पहुंचेगी और 13.00 बजे प्रस्थान करेगी.भुज स्टेशन 14.25 बजे पहुंचेगी. शेष स्टेशनों के ठहराव और समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

गाड़ी संख्या 22829 भुज–शालीमार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस

22 सितम्बर 2026 से (प्रत्येक मंगलवार को) भुज से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 22829 भुज–शालीमार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस गांधीधाम स्टेशन के बदले गोपालपुर स्टेशन पर ठहराव के साथ चलेगी.यह गाड़ी गोपालपुर स्टेशन 16.09 बजे पहुंचेगी और 16.24 बजे प्रस्थान करेगी.

इस गाड़ी के समय में आंशिक परिवर्तन है. यह भुज स्टेशन से 15.30 बजे रवाना होगी. आदिपुर स्टेशन 16.03 बजे पहुंचेगी और 16.05 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि भचाउ स्टेशन 17.04 बजे पहुंचेगी और 17.06 बजे प्रस्थान करेगी. शेष स्टेशनों के ठहराव और टाइमटेबल पहले की तरह रहेंगे.