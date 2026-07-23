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MCB जिले में शाला प्रवेश उत्सव, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया स्मार्ट क्लास का लोकार्पण

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने किया स्मार्ट क्लास का लोकार्पण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मंत्री ने कहा- बेहतर संसाधन, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना प्राथमिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गुरुवार को जिले के खड़गवां विकासखंड में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया. पोड़ीडीह स्थित पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए. इस अवसर पर नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं का पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर और शैक्षणिक सामग्री भेंट कर स्वागत किया गया. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का भी वितरण किया गया.

स्मार्ट क्लास का लोकार्पण

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के सामने् दीप एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया. इसके बाद अतिथियों का स्वागत और छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी. इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पिछले शैक्षणिक सत्र में की गई अपनी घोषणा को पूरा करते हुए विद्यालय में स्थापित स्मार्ट क्लास का फीता काटकर लोकार्पण किया

पोड़ीडीह में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक और शैक्षणिक सामग्री भेंट कर स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्मार्ट क्लास में ये सुविधा

स्मार्ट क्लास के लिए स्पीकर, माइक सिस्टम और स्मार्ट एलईडी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे विद्यार्थियों को तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी. अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत का उत्सव है. हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

आज का दौर डिजिटल शिक्षा का है और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के साथ-साथ उनकी सीखने की क्षमता, रचनात्मक सोच और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी को भी नई दिशा देंगी. आज का विद्यार्थी ही कल का डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बनेगा. इसलिए उन्हें बेहतर संसाधन और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है.- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

MCB जिले में शाला प्रवेश उत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राचार्य ने बताई उपलब्धि

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, नवाचारों और कई गतिविधियों की जानकारी दी. साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी बताया, शाला प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक-शिक्षिकाएं, स्कूल स्टाफ, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.