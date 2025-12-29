ETV Bharat / state

शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र मामले की सुनवाई फिर टली, अब 29 जनवरी 2026 को होगी सुनवाई

भाजपा विधायक के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में 29 दिसंबर को होने वाली सुनवाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते टल गई है.

Shakuntala Singh Porte Case
शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाणपत्र मामले की सुनवाई फिर टली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 29, 2025 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले की सुनवाई आज (29 दिसंबर) होने वाली थी. कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिला स्तरीय सत्यापन समिति के सदस्य उपस्थित नहीं हो सके. इसलिए सुनवाई टाल दी गई. अब अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी 2026 रखी गई है.

विधायक की ओर से पैरवी: विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के वकील बृजेंद्र पाठक ने बताया कि प्रारंभिक आपत्ति पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है. आज उस पर तर्क होना था, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के कारण समिति के सदस्य उपस्थित नहीं थे.

29 दिसंबर को होने वाली सुनवाई कर्मचारियों के हड़ताल के चलते टली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासी समाज की चिंता: सर्व आदिवासी समाज के वकील जे.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि जाति प्रमाणपत्र विवाद से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने 30 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि विधायक का प्रमाणपत्र पति के आधार पर बनाया गया है, जबकि कानूनन जाति प्रमाणपत्र पिता के नाम से बनता है. यदि पात्रता नहीं रखने वाले लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएंगे, तो वास्तविक आदिवासी समुदाय के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं.

आंदोलन की चेतावनी: अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अगर 29 जनवरी को संतोषजनक निर्णय नहीं मिला, तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा.

पहले भी टली थी सुनवाई: बीते 11 दिसंबर को भी सुनवाई को टाल दिया गया था. लगातार टलते फैसलों के कारण जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. अब सभी की निगाहें 29 जनवरी 2026 की सुनवाई और संभावित निर्णय पर टिकी हैं.

भिलाई में भक्त के सामने आने से पंडित धीरेंद्र शास्त्री के काफिले की गाड़ियां टकराई, एक युवती ने नस भी काटी
6 करोड़ का गांजा जब्त, छत्तीसगढ़ और यूपी के बार्डर पर हुई कार्रवाई
धमतरी में दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह, आयोजन में नशामुक्ति का दिया संदेश

TAGGED:

FAKE CASTE CERTIFICATE CASE
TRIBAL COMMUNITY
भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते
फर्जी जाति प्रमाणपत्र
SHAKUNTALA SINGH PORTE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.