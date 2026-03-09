ETV Bharat / state

शक्ति वंदन महोत्सव : आत्मनिर्भरता और प्रतिभा को मिला मंच, 1000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई

जयपुर: महिलाओं में आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की भावना को मजबूत करने के लिए राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में दो दिवसीय शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन किया गया. शक्ति वंदन महोत्सव में महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रतिभा को मंच मिला. महिलाओं ने अपनी कलाओं को एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया. महिलाओं ने अपने अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियां को साझा किया. शिखा खंडेलवाल ने बताया कि शक्ति वंदन महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकें. होममेड हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, जिम किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है. इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सभी प्लांट बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स है. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मेल और फीमेल इन प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं. भगवान के चढ़ाए गए गुलाब के फूलों की पत्तियों से बनाया रोज स्क्रब : शिखा खंडेलवाल ने बताया कि देशी गुलाब की पत्तियों से रोज स्क्रब बनाया है. यह 30 से 40 सेकंड में सॉफ्ट एंड सिल्की स्किन देता है. दूसरे स्क्रब का उपयोग करते हैं, तो वह स्किन को ड्राई कर देते हैं. मंदिरों में हम फूल चढ़ाते हैं. घर के मंदिर में भी रोजाना फूल का उपयोग होता है. अक्सर देखते हैं कि लोग इन फूलों को भगवान के चढ़ने के बाद फेंक देते हैं या पीपल में चढ़ा देते हैं. भगवान के चढ़ाए गए फूलों को हम फेकने की वजाय एकत्रित करते हैं. गुलाब की पत्तियों को छांटकर सुखाते हैं. सूखने के बाद उनको पीसकर स्क्रब तैयार किया जाता है. भगवान के चढ़ाए गए फूलों को हम वापस रीयूज कर रहे हैं. पढ़ें : Panna Dhay Mahotsav 2026 : रवीना टंडन ने कहा- भारत की संस्कृति और इतिहास सबसे बेहतर, आज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं Boss हैं ऑरेंज के वेस्ट छिलकों से भी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया : ऑरेंज के वेस्ट छिलकों से भी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया है. इसी तरह वेस्टीज का उपयोग करके कई स्किन केयर हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हैं. नीम की पत्तियां, ऑरेंज, देसी गुलाब की पत्तियां सुखाकर उनके पाउडर के साथ 15 से 20 नेचुरल चीजें मिलाकर फेशियल बोम बनाया है. इसी तरह कई प्रकार के नेचुरल हर्बल साबुन, नेचुरल हर्बल हेयर कलर और लिप बाम भी बनाए हैं. लिप बाम शिया बटर से बनाए गए हैं. विटामिन-ई समेत कई अच्छी चीज है इसमें मिलाई गई है. इनमें किसी प्रकार के कोई केमिकल नहीं है. एक साल के बच्चे को भी यह प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं. लोगों को पता होते हुए भी समय के अभाव के चलते वह रोजाना इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर उपयोग नहीं ले पाते हैं. ऐसे में हमने सभी आइटम रेडी टू यूज बनाए हैं. हमने स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं. इसी तरह कई प्रकार के नेचुरल हर्बल हैंड वॉश भी बनाए हैं. महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर : उन्होंने बताया कि मैं आर्ट का भी काम करती हूं. क्लास तीन से ही यह सब सिखते आ रही हूं. आज सीखने के साथ सीखा भी रही हूं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं को सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना सीखाती हूं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके. यह प्रोडक्ट्स बनाकर विभिन्न एग्जीबिशन में प्रदर्शित करके आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी के जरिए भी लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं. इसमें किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है. लोगों को प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो वह अपने आप इन्हें लेते हैं और चार लोगों को इनके बारे में बताते हैं. भारत के अलावा विदेशों में भी इन प्रॉडक्ट्स की डिमांड : देश भर में लोग इन प्रॉडक्ट्स को खरीद रहे हैं. भारत के अलावा विदेशों में भी इन प्रॉडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और कनाडा में यह प्रॉडक्ट्स भेजे जा रहे हैं. जिन महिलाओं को कम नहीं मिलता है, उन्हें में काम देती हूं. प्रोडक्ट्स बनाने का काम में खुद करती हूं, लेकिन गुलाब की पत्तियों को पीसने-सुखाने और पैकेजिंग का काम महिलाओं से करवाती हूं.