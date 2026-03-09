ETV Bharat / state

शक्ति वंदन महोत्सव : आत्मनिर्भरता और प्रतिभा को मिला मंच, 1000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई

वेस्टेज से होममेड हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाकर बनी आत्मनिर्भर. भगवान के चढ़ाए गए फूलों को रीयूज कर बनाया रोज स्क्रब...

shakti vandan mahotsav
जयपुर में शक्ति वंदन महोत्सव (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 10:47 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: महिलाओं में आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की भावना को मजबूत करने के लिए राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में दो दिवसीय शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन किया गया. शक्ति वंदन महोत्सव में महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रतिभा को मंच मिला. महिलाओं ने अपनी कलाओं को एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया. महिलाओं ने अपने अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियां को साझा किया.

शिखा खंडेलवाल ने बताया कि शक्ति वंदन महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकें. होममेड हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, जिम किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है. इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सभी प्लांट बेस्ड हर्बल प्रोडक्ट्स है. छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मेल और फीमेल इन प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं.

भगवान के चढ़ाए गए गुलाब के फूलों की पत्तियों से बनाया रोज स्क्रब : शिखा खंडेलवाल ने बताया कि देशी गुलाब की पत्तियों से रोज स्क्रब बनाया है. यह 30 से 40 सेकंड में सॉफ्ट एंड सिल्की स्किन देता है. दूसरे स्क्रब का उपयोग करते हैं, तो वह स्किन को ड्राई कर देते हैं. मंदिरों में हम फूल चढ़ाते हैं. घर के मंदिर में भी रोजाना फूल का उपयोग होता है. अक्सर देखते हैं कि लोग इन फूलों को भगवान के चढ़ने के बाद फेंक देते हैं या पीपल में चढ़ा देते हैं. भगवान के चढ़ाए गए फूलों को हम फेकने की वजाय एकत्रित करते हैं. गुलाब की पत्तियों को छांटकर सुखाते हैं. सूखने के बाद उनको पीसकर स्क्रब तैयार किया जाता है. भगवान के चढ़ाए गए फूलों को हम वापस रीयूज कर रहे हैं.

पढ़ें : Panna Dhay Mahotsav 2026 : रवीना टंडन ने कहा- भारत की संस्कृति और इतिहास सबसे बेहतर, आज फिल्म इंडस्ट्री में महिलाएं Boss हैं

ऑरेंज के वेस्ट छिलकों से भी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया : ऑरेंज के वेस्ट छिलकों से भी स्किन केयर प्रोडक्ट बनाया है. इसी तरह वेस्टीज का उपयोग करके कई स्किन केयर हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हैं. नीम की पत्तियां, ऑरेंज, देसी गुलाब की पत्तियां सुखाकर उनके पाउडर के साथ 15 से 20 नेचुरल चीजें मिलाकर फेशियल बोम बनाया है. इसी तरह कई प्रकार के नेचुरल हर्बल साबुन, नेचुरल हर्बल हेयर कलर और लिप बाम भी बनाए हैं. लिप बाम शिया बटर से बनाए गए हैं. विटामिन-ई समेत कई अच्छी चीज है इसमें मिलाई गई है.

इनमें किसी प्रकार के कोई केमिकल नहीं है. एक साल के बच्चे को भी यह प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं. लोगों को पता होते हुए भी समय के अभाव के चलते वह रोजाना इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर उपयोग नहीं ले पाते हैं. ऐसे में हमने सभी आइटम रेडी टू यूज बनाए हैं. हमने स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं. इसी तरह कई प्रकार के नेचुरल हर्बल हैंड वॉश भी बनाए हैं.

महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर : उन्होंने बताया कि मैं आर्ट का भी काम करती हूं. क्लास तीन से ही यह सब सिखते आ रही हूं. आज सीखने के साथ सीखा भी रही हूं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं को सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना सीखाती हूं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके. यह प्रोडक्ट्स बनाकर विभिन्न एग्जीबिशन में प्रदर्शित करके आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं. सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी के जरिए भी लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं. इसमें किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है. लोगों को प्रोडक्ट पसंद आते हैं, तो वह अपने आप इन्हें लेते हैं और चार लोगों को इनके बारे में बताते हैं.

भारत के अलावा विदेशों में भी इन प्रॉडक्ट्स की डिमांड : देश भर में लोग इन प्रॉडक्ट्स को खरीद रहे हैं. भारत के अलावा विदेशों में भी इन प्रॉडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है. ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और कनाडा में यह प्रॉडक्ट्स भेजे जा रहे हैं. जिन महिलाओं को कम नहीं मिलता है, उन्हें में काम देती हूं. प्रोडक्ट्स बनाने का काम में खुद करती हूं, लेकिन गुलाब की पत्तियों को पीसने-सुखाने और पैकेजिंग का काम महिलाओं से करवाती हूं.

महिलाओं ने विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का लिया संकल्प : निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित दो दिवसीय शक्ति वंदन महोत्सव का सोमवार को उत्साह और ऊर्जा के साथ समापन हुआ. महोत्सव में हजारों महिलाओं और युवतियों ने भाग लेते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपने सक्रिय योगदान का संकल्प लिया. यह आयोजन नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, उद्यमिता और सांस्कृतिक जागरूकता का सशक्त मंच बनकर सामने आया. महोत्सव के अंतर्गत आयोजित शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन विशेष सत्र में राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका वंदनीय सीता ताई ने कहा कि भारत के इतिहास में हर युग में मातृशक्ति ने समाज और राष्ट्र की दिशा बदलने का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपने कर्म, आत्मबल और संकल्प से प्राप्त होता है.

महिलाओं के संकल्प और आत्मबल ने हर युग में समाज को नई दिशा दी - सीता ताई : सीता ताई ने कहा कि महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और अपने निर्णयों पर दृढ़ रहती हैं, तब समाज भी उन्हें सम्मान देता है. सीता ताई ने भारतीय इतिहास के उदाहरण देते हुए कहा कि माता अदिति, सीता माता और द्रौपदी जैसी महिलाओं के संकल्प और आत्मबल ने हर युग में समाज को नई दिशा दी है. राजस्थान की वीरभूमि का उल्लेख करते हुए उन्होंने माता पन्नाधाय के त्याग को मातृशक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बताया.

नारी शक्ति के सशक्तिकरण का यही सही समय, अवसरों का लाभ उठाएं महिलाएं - विजया राहटकर : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरे वर्ष समान भाव और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल एक प्रतीक है, जबकि वास्तविक लक्ष्य यह होना चाहिए कि वर्ष के 365 दिन महिलाओं के अधिकार, सम्मान और अवसरों को सुनिश्चित किया जाए.

पढे़ं : 'शक्ति वंदन' में 1000 बालिकाओं को लगाया जाएगा HPV टीका, अभिनेत्री रवीना, ईशा एवं गायिका मैथिली करेंगी संवाद

उन्होंने कहा कि आज देश में महिलाओं के लिए अनुकूल और सकारात्मक वातावरण बन रहा है. सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार और समाज दोनों स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में मजबूत कानून बनाए गए हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में महिलाएं उनका पूरा लाभ नहीं उठा पातीं. इसलिए जरूरी है कि महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक बनें.

1000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई, सैंकड़ों ने सीखी तलवारबाजी : महोत्सव के दौरान महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण अभियान भी चलाया गया. जिसके तहत करीब 1000 बच्चियों को वैक्सीन लगाई गई. इसके साथ ही महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सैकड़ों महिलाओं ने तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया और शौर्य प्रदर्शन किया, जो कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा.

शक्ति वंदन महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को मंच प्रदान करना : वहीं, महिलाओं ने उत्साह के साथ फूलों की होली खेलकर आपसी सौहार्द और उत्सव का आनंद लिया. समापन अवसर पर निवर्तमान महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि शक्ति वंदन महोत्सव का उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता को पहचानते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और सशक्त बना सकें. इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही 21 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं, छात्राओं, उद्यमियों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता रही.

TAGGED:

WOMEN EMPOWERMENT
WOMEN EMPLOYMENT
सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता
HPV VACCINATION DRIVE
SHAKTI VANDAN MAHOTSAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.