बनारस में तैयार हो रहा शक्ति सदन; पीड़ित महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, 500 बेड का हॉस्टल

बनारस में तैयार हो रहा शक्ति सदन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: समाज की शोषित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित माहौल देने के लिए से प्रदेश सरकार काशी में शक्ति सदन का प्लान लेकर आई है. इसके तहत ऐसा भवन तैयार किया जा रहा है, जहां पीड़ित महिलाओं को रखकर उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सकेगा. वाराणसी के डीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकेगा. शक्ति सदन के अलावा 500 बेड का छात्रावास भी तैयार किया जा रहा है. हॉस्टल में कामकाजी महिलाएं सुरक्षा के साथ रह सकेंगी. उन्होंने बताया कि दुर्गा कुंड में मौजूद विभाग की बिल्डिंग में शक्ति केंद्र संचालित किया जाएगा. इसके लिए भवन तैयार हो रहा है. बनारस में तैयार हो रहे शक्ति सदन में स्किल डेवलपमेंट के साथ महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी. डीपीओ पंकज कुमार मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat) मिशन वात्सल्य योजना: डीपीओ पंकज मिश्रा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग स्कीम चलाई जा रही हैं.