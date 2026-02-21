बनारस में तैयार हो रहा शक्ति सदन; पीड़ित महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, 500 बेड का हॉस्टल
Published : February 21, 2026 at 7:29 AM IST
वाराणसी: समाज की शोषित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित माहौल देने के लिए से प्रदेश सरकार काशी में शक्ति सदन का प्लान लेकर आई है. इसके तहत ऐसा भवन तैयार किया जा रहा है, जहां पीड़ित महिलाओं को रखकर उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सकेगा.
वाराणसी के डीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर आत्मनिर्भर भी बनाया जा सकेगा. शक्ति सदन के अलावा 500 बेड का छात्रावास भी तैयार किया जा रहा है. हॉस्टल में कामकाजी महिलाएं सुरक्षा के साथ रह सकेंगी.
उन्होंने बताया कि दुर्गा कुंड में मौजूद विभाग की बिल्डिंग में शक्ति केंद्र संचालित किया जाएगा. इसके लिए भवन तैयार हो रहा है. बनारस में तैयार हो रहे शक्ति सदन में स्किल डेवलपमेंट के साथ महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी.
मिशन वात्सल्य योजना: डीपीओ पंकज मिश्रा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग स्कीम चलाई जा रही हैं.
भारत सरकार 2024 में मिशन वात्सल्य लेकर के आई है. इसमें दो कॉम्पोनेंट्स हैं. इनमें से एक शक्ति सदन है, जहां पर जो घरेलू हिंसा से पीड़ित, समाज की शोषित महिलाओं को रखा जाएगा. ऐसी महिलाएं कुछ दिनों तक रहेंगी.
इस दौरान उनके खाने-पीने की व्यवस्था होगी. उनका स्किल डेवलप कराया जाएगा. सुरक्षा के तरीके बताए जाएंगे. इसको लेकर के रूपरेखा तैयार की जा रही है. उन्होंने बताया कि शक्ति सदन के लिए दुर्गा कुंड पर काम चल रहा है. जल्द ही यह भवन महिलाओं के रहने के लिए तैयार हो जाएगा.
500 बेड का हॉस्टल: उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो 500 बेड का वर्किंग वूमेन हॉस्टल तैयार किया जाएगा. इसमें प्रदेश की 10 मॉडल जिलों का चयन किया गया है.
इसमें 500 महिलाओं के लिए 6000 वर्गमीटर में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास तैयार होगा. इसके लिए रामनगर में यह जमीन चिन्हित की गई है. शासन की स्वीकृति के बाद धरातल पर यह प्रोजेक्ट उतर जाएगा.
