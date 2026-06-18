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सक्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 26 घंटे तक सघन चेकिंग अभियान से मिली कामयाबी

पुलिस ने ओडिशा से राजस्थान ले जाया जा रहा प्लास्टिक बोरियों में भरा गांजा जब्त किया.

TWO QUINTALS OF GANJA SEIZED
चेकिंग अभियान से मिली कामयाबी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 18, 2026 at 6:59 PM IST

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सक्ती: अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सक्ती पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. ओडिशा से राजस्थान ले जा रहे 208.965 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया है. चौकी फगुरम और थाना डभरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजस्थान निवासी एक युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है.

2 क्विंटल गांजा जब्त

पुलिस ने बताया कि 17 जून 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर में अवैध गांजा भरकर ओडिशा से चंद्रपुर, फगुरम और खरसिया मार्ग होते हुए राजस्थान ले जाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस ने बोडासागर स्थित सागर फैमिली ढाबा के सामने खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की. इस दौरान संदिग्ध टाटा सिगना ट्रेलर क्रमांक RJ09GC 5216 को रोककर तलाशी ली गई.

चेकिंग अभियान से मिली कामयाबी (ETV Bharat)

ओडिशा से लाया जा रहा था गांजा

पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान ट्रेलर से 8 प्लास्टिक बोरियों में रखे 40 पैकेट गांजा बरामद किए गए. प्रत्येक पैकेट लगभग 5 किलोग्राम का था. कुल बरामद गांजा का वजन 208.965 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 1 करोड़ 44 लाख 48 हजार 250 रुपये बताई गई है.

पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल ट्रेलर(कीमत करीब 40 लाख रुपये), ट्रेलर में भरा फ्लोर्सपार पाउडर( कीमत 21 लाख 42 हजार 210 रुपये) और आरोपियों के कब्जे से मिले वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. जब्त सामग्री का कुल मूल्य 1 करोड़ 66 लाख 20 हजार 460 रुपये आंका गया है.

नशे की खेप को राजस्थान पहुंचाने की थी तैयारी

2 क्विंटल 9 किलो गांजा बरामद किया गया है. गाड़ी विशाखापट्टनम से शुरू हुई थी. इसमें आयरन डस्ट है. इसे हरियाणा जाना था. लेकिन आरोपियों ने ओडिशा से गांजा कलेक्ट किया. एक ढाबा के पास गाड़ी मिली, जब पूछताछ की गई तो पहले गोलमोल जवाब दिया. फिर गाड़ी की चेकिंग की गई तो गांजा मिला. इसमें और भी जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दो लोगों को अरेस्ट किया गया है.

प्लास्टिक की बोरियों में भरा था गांजा

पूछताछ के दौरान आरोपी, गांजा परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए. इसके बाद पुलिस ने राजस्थान के अजमेर जिले के थाना जेवाजा क्षेत्र निवासी अर्पित सिंह (20 वर्ष) और एक अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 219/2026 के तहत धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले में लगातार 26 घंटे तक बैरिकेडिंग लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. इस कार्रवाई में साइबर सेल और पुलिस बल के अन्य जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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