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जीता शकील का जुनून: अलवर में मिट्टी के ट्रैक से ऐसे सरपट दौड़े कि चीन में हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल...सपना-ओलंपिक में पदक

पैदल जाते थे मैदान तक: शकील ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते कई बार स्टेडियम व मैदान तक रनिंग करते हुए ही जाता और प्रैक्टिस करता. जब वह दौड़ने लगा तो लोग पूछते कि एथलेटिक्स में क्या फ्यूचर है, इससे परिवार को क्या सहायता मिलेगी और वह किस स्तर तक पहुंच पाएगा. लोगों को एथलेटिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन 'मुझे खुद पर यकीन था कि एक दिन अपना मुकाम हासिल कर परिवार व देश का नाम रोशन करुंगा'.

अलवर के नंगली पलखड़ी गांव के शकील खान ने चीन के ओर्डोस में हुई प्रथम एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 800 मीटर दौड़ में 1 मिनट 48.78 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता. यह धावक शकील का लगातार दूसरा एशियाई पदक है. चीन से कांसा जीतकर अलवर लौटे शकील ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि 2017 में दौड़ना शुरू किया. शुरू में गांव में मिट्टी पर दौड़ता था. इसके बाद गांव के स्कूल में दौड़ने लगा. एक दिन गांव के एक खिलाड़ी को दौड़ते देखा, तो उनका मन हुआ कि वह भी इस खेल में अपना नाम कमाए. शकील ने बताया, जब खेल की शुरुआत की तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. पिता मैकेनिक थे. बड़े भाई 10 हजार रुपए की नौकरी करते थे. जब उन्होंने एथलीट बनने का सपना बताया तो परिवार ने पूरा साथ दिया और आगे बढ़ाया.

अलवर: आर्थिक तंगी, सीमित संसाधन और सुविधाओं के अभाव के बावजूद अलवर के युवा एथलीट शकील खान ने अपने जुनून और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है. चीन में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटे शकील की कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और परिवार के त्याग की मिसाल है. कभी पैदल स्टेडियम पहुंचकर मिट्टी के ट्रैक पर अभ्यास करने वाला यह खिलाड़ी कड़ी मेहनत के बूते आज एशिया के पोडियम तक पहुंचा है. अब उसकी नजर ओलंपिक पदक पर है. हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतने के बावजूद उसे सरकारी सहायता नहीं मिल सकी. हालांकि खेल कोटे से रेलवे में नौकरी मिली, लेकिन सरकार से आर्थिक मदद का इंतजार है.

पुराने मैदान से तय किया भोपाल तक का सफर: शकील खान ने बताया कि अलवर शहर में आरआर कॉलेज ग्राउंड पर प्रैक्टिस स्टार्ट की. अलवर में कोच सबल प्रताप सिंह की देखरेख में प्रशिक्षण लिया. करीब 4 साल अलवर में मिट्टी के ट्रैक पर दौड़कर तैयारी की. इसके बाद 2021 में भोपाल में संचालित अकादमी के बारे में बताया, जहां खिलाड़ियों को सिंथेटिक ट्रैक पर प्रैक्टिस करवाई जाती है. इसके बाद भोपाल में ट्रायल के बूते वहां की एकेडमी से जुड़ गए.

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सरकार से मदद मिले तो बेहतर हो सकता प्रदर्शन: खिलाड़ी शकील खान ने बताया कि देश में राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देती रही है, लेकिन अभी तक उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला. बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अच्छे संसाधनों की जरूरत होती है. उन्होंने बताया कि एथलीट के शूज (स्पाइक) महंगे आते हैं. कीमत 18 से 20 हजार रुपए होती है. तैयारी के दौरान इन शूज को पहने तो मात्र तीन से चार माह तक चलते हैं. सरकार थोड़ा और सपोर्ट खिलाड़ियों को करे तो छोटे गांव के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकेंगे.

शकील की गांव से शुरुआत. (ETV Bharat gfx)

ओलंपिक पोडियम का लक्ष्य: शकील ने बताया कि जब एथलेटिक्स की शुरुआत की, तभी से सपना ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने का रहा है. जब वे सोचते थे कि खेल में अच्छा करना है और परिवार ने विश्वास कायम रखने में मदद की.धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और अभी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस सफर में माता-पिता एवं बड़े भाई ने सर्वाधिक सहयोग दिया. आगामी ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स व एशियाई चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन कर पोडियम तक पहुंचना एवं वहां भारत का तिरंगा फहराने का सपना है.

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आर्थिक तंगी को आड़े नहीं आने दिया: शकील के पिता जफरुद्दीन ने बताया, जब बेटे ने खेलना शुरू किया, तब वह मैकेनिक थे. उन्होंने हरसंभव चीज उपलब्ध कराई जिससे शकील खेल में आगे बढ़ सके. शकील को खेलते देखकर परिवार को भरोसा हुआ कि आगे चलकर नाम रोशन करेगा. पिता जफरूदीन ने बताया कि शकील ने नेशनल में आठ व एशियाई चैंपियनशिप में दो मेडल जीते हैं. शकील के पिता अभी खेती करते हैं तो बड़ा बेटा गाड़ी चलाकर घर खर्च में मदद देता है. अलवर में परिवार खर्च के लिए राशि निकाल कर बाकी पैसे शकील को भोपाल भेजते हैं. पिता ने कहा, शकील का सपना ओलंपिक में भारत को पदक दिलाना है. इसके लिए परिवार का हरसंभव मदद का प्रयास रहता हैं. शकील के भाई ने बताया कि पिता व खुद काम कर घर खर्च चलाते हैं. जो बचता है वह शकील को देते हैं. सरकार मदद करे तो अलवर ही नहीं, कई अन्य छोटे गांवों से कई शकील निकल सकते हैं.

लौटने पर शकील का सम्मान (ETV Bharat Alwar)

नेताओं ने फोटो खिंचवाई...मदद का इंतजार: पिता जफरुद्दीन ने बताया कि शकील राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर अलवर आता है तो भव्य स्वागत किया जाता है. नेताओं ने शकील को बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन अभी तक किसी से सहायता नहीं मिली. शकील भारत को रिप्रेजेंट कर 8 नेशनल व दो एशियन चैंपियनशिप मेडल जीत चुका है, लेकिन फिर भी सहायता का इंतजार है.

अपनों के बीच शकील (ETV Bharat Alwar)

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