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Shakambhari Temple : खारे पानी की झील के बीच मां का हरा-भरा दरबार, जहां सब्जी-फल के भोग से प्रसन्न होती हैं शाकंभरी देवी

शाकंभरी माता का मंदिर आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम है, जहा देवी को हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता है.

मां शाकंभरी
मां शाकंभरी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : March 27, 2026 at 10:59 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर से करीब 105 किलोमीटर दूर, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील 'सांभर' के ठीक बीचों-बीच एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है, जो विज्ञान और तर्क से परे है. हम बात कर रहे हैं 1700 साल पुराने शाकंभरी माता मंदिर की. भक्ति और शक्ति की धरती राजस्थान में देवी का एक मंदिर ऐसा भी है. जहां हरी सब्जी और फल का भोग लगता है. माता के भक्त अपने साथ चढ़ावे के रूप में हरी सब्जियां खास तौर पर लाते हैं. हालांकि, देवी को मिठाई, नारियल, हलवा-पूरी और अन्य मिष्ठान्न भी चढ़ाए जाते हैं. लेकिन मान्यता है कि देवी को हरी सब्जियां और फल अत्यंत प्रिय हैं. इसलिए जो भक्त नियमित रूप से माता के दर्शन करने आते हैं. वो अपने साथ हरी सब्जी और फल जरूर साथ लाते हैं.

भक्तों का मानना है कि इससे देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं. यह मंदिर है प्रकृति और वनस्पति की देवी कही जाने वाली शाकंभरी माता का. जो सांभर झील के बीचों-बीच एक पहाड़ी पर बना है. इसे माता का चमत्कार ही कहा जा सकता है कि 240 वर्ग किलोमीटर में फैली खारे पानी की झील में जहां कोई वनस्पति नहीं पनपती. वहीं, मंदिर के आसपास का एक इलाका ऐसा भी है. जहां हरियाली है और कई प्रजातियों के पेड़ लगे हैं. यह मंदिर करीब 1700 साल के इतिहास का साक्षी रहा है.

सब्जी-फल के भोग से प्रसन्न होती हैं शाकंभरी देवी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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​मुगल सम्राट जहांगीर का भी जहां चूर हुआ था घमंड
​मुगल सम्राट जहांगीर का भी जहां चूर हुआ था घमंड (फोटो ईटीवी भारत gfx)
देवी को हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता
देवी को हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता (फोटो ईटीवी भारत gfx)

अकाल से व्याकुल भक्तों की माता ने की रक्षा : पुजारी महेश कुमार व्यास बताते हैं, माता ने भयंकर अकाल से व्याकुल अपने भक्तों को देखा तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी. माता की कृपा से वनस्पति को नया जीवन मिला और भरपूर उपज हुई और अकाल की मार झेल रहे भक्तों को भी नया जीवन मिला. इसी कारण देवी को माता शाकंभरी के रूप में पूजा जाने लगा. सौ नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने के कारण माता का एक नाम शताक्षी भी है.

प्रकृति और वनस्पति की देवी शाकंभरी
प्रकृति और वनस्पति की देवी शाकंभरी (फोटो ईटीवी भारत gfx)
​अनूठा भोग: जहां मिठाइयों से ज्यादा प्रिय है हरी सब्जी
​अनूठा भोग: जहां मिठाइयों से ज्यादा प्रिय है हरी सब्जी (फोटो ईटीवी भारत gfx)

चढ़ावे में आने वाली सब्जी का बनता है प्रसाद : श्री शाकंभरी माता मंदिर प्रबंधन न्यास के प्रबंधक अजय जोपट बताते हैं कि मंदिर में चढ़ावे में आने वाली सब्जियों को भंडारे में काम में लिया जाता है. भक्त जो भी सब्जी लाते हैं. माता को चढाने के बाद भंडारे में तरकारी बनाकर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है. मंदिर परिसर में संचालित भंडारे में भक्त सुबह और शाम नि:शुल्क भोजन ग्रहण करते हैं. शाकंभरी माता को प्रकृति की देवी भी माना जाता है. उनकी सात्विक स्वरूप में पूजा होती है.

शाकंभरी माता का मंदिर आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम
शाकंभरी माता का मंदिर आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम (फोटो ईटीवी भारत gfx)

माता के आशीर्वाद से बनी खारे पानी की झील : जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली सांभर झील की उत्पत्ति भी शाकंभरी माता के आशीर्वाद से ही मानी जाती है. मान्यता है कि चौहान वंश के संस्थापक राजा वासुदेव माता के अनन्य भक्त हुए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने पूरे इलाके में चांदी की खान कर दी. राजा खुश होकर घर पहुंचे तो उनकी मां ने उलाहना दिया और कहा कि इस खजाने के लिए भयंकर मार-काट मचेगी. राजा वापस माता के मंदिर पहुंचे और वरदान वापस लेने की प्रार्थना की. मां शाकंभरी ने चांदी को नमक में बदल दिया. जिसे कच्ची चांदी भी कहा जाता है.

देवी को हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता है
देवी को हरी सब्जियों का भोग लगाया जाता है (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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वनस्पति की देवी मां शाकंभरी
वनस्पति की देवी मां शाकंभरी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

जहांगीर का भी माता ने तोड़ा घमंड : शाकंभरी माता का मंदिर एक पहाड़ी की तलहटी में है. इस पहाड़ी पर मुगल शासक जहांगीर की बनवाई छतरी आज भी मौजूद है. मान्यता है कि जहांगीर ने जब लोगों से माता के चमत्कार के बारे में सुना तो उसे भरोसा नहीं हुआ. वह मंदिर आया और वहां जल रही अखंड ज्योति पर लोहे के सात मजबूत तवे रखवा दिए. माता के चमत्कार से लोहे के सात तवों को चीरकर ज्योति निकली तो जहांगीर का घमंड चूर-चूर हो गया. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता के दरबार में शीश झुकाया. उसी समय पहाड़ी पर छतरी भी बनवाई.

1700 साल से भक्तों की रक्षक हैं मां शाकंभरी
1700 साल से भक्तों की रक्षक हैं मां शाकंभरी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

देशभर से आते हैं श्रद्धालु, नवरात्रि में मेले सा माहौल : शाकंभरी माता का मंदिर सांभर कस्बे से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर खारे पानी की झील के बीच में है. यहां देश के कोने-कोने से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं. भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वार्षिक मेला भरता है. जबकि पौष महीने की पूर्णिमा को माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है. चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मंदिर में मेले जैसा माहौल रहता है. लोग अपनी आराध्य और कुलदेवी के दर्शन करने खास तौर पर आते हैं.

माता के दर्शन करने आते हैं भक्त
माता के दर्शन करने आते हैं भक्त (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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Last Updated : March 27, 2026 at 10:59 AM IST

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