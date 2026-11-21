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पहले जूते छिपाई, फिर लात-घूसे और पिटाई, शाजापुर में दूल्हन ले जाने बारात का थाने पर धरना

शाजापुर में शादी का मंडप बना जंग का मैदान ( Getty Image )

शाजापुर: शादी हो चुकी थी. विदाई की तैयारी चल रही थी. लेकिन जूता छिपाई की रस्म के साथ ऐसा बवाल खड़ा हुआ कि बारात घर लौटने के बजाए थाने पहुंच गई. अब दूल्हन दूल्हे के साथ जाने को तैयार नहीं है. शादी शाजापुर में हुई थी और बारात उज्जैन से आई थी. अब दूल्हे वाले कह रहे पुलिस दूल्हन को बारात के साथ भिजवाए. 1500 लोगों का जो भोज बारातियों ने दिया है वहां हम क्या मुंह लेकर जाएंगे.

शाजापुर में हुए एक विवाह के बाद हुए विवाद का है ये पूरा मामला. शादी तो शांति से हो गई लेकिन बाद में विवाद इतना बढ़ा कि लात घूंसे पिटाई के साथ बराती और घराती कोतवाली थाने पहुंच गए. असल में उज्जैन के राजेंद्र नगर के रहने वाले यादव परिवार की बारात शाजापुर आई थी. विवाह समारोह दुल्हन योग्यता के पिता कैलाश खेर के यहां हुआ. यहीं पर शादी की रस्में पूरी हुईं. लेकिन जूता छिपाई की रस्म के बाद विवाद बढ़ गया. लड़के वालों ने लगाए लड़की पक्ष पर आरोप (ETV Bharar) दूल्हे अनंत ने बताया कि, ''शादी तो शांति से हो चुकी थी. हम विदाई करके उज्जैन जा रहे थे. जूते चुराई की बात हुई. लड़की की बहन और जीजाजी से बात हुई. बहन जो है वो ग्यारह सौ रुपए के लिए मान गई थी. लेकिन बीच में अचानक उनके एक रिश्तेदार चाचा आए और 11 हजार की डिमांड करने लगे.'' दूल्हे अनंत का कहना है कि, ''जब मैंने कहा कि, जो बड़े हैं आप उनसे बात करो तो मुझे धक्का देकर मेरी कॉलर पकड़ी. अब बराती ये सब कैसे बर्दाश्त करते तो लड़ाई हो गई. हमारे यहां पंद्रह सौ लोगों का खाना रखा है. कार्ड बंट चुके हैं. शादी हो चुकी है. हम लड़की को लेकर जाना चाहते हैं. लेकिन ये लड़की को नहीं भेज रहे.''