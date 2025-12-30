शाजापुर के सरकारी कॉलेज में दहशतगर्दी, आधा घंटे तक चले लट्ठ, 3 छात्र घायल
शाजापुर के शासकीय कॉलेज में 20 से 25 लोगों ने लाठी-डंडों से किया हमला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त किए. हमलावरों की तलाश.
शाजापुर : शहर में स्थित सरकारी महाविद्यालय पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन में मंगलवार को खूब लट्ठ चले. कॉलेज परिसर में 20 से 25 लोग लाठी-डंडे लेकर घुस गए और छात्रों पर हमला कर दिया. सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई. कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र विजय धाकड़, अरविंद चौकुटिया और सुनील गुर्जर पर 20 से 25 असामाजिक तत्वों ने डंडों और पाइप से हमला किया. हमलावर आधा घंटे तक लट्ठ चलाते रहे.
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त किए
मारपीट की सूचना कॉलेज प्रबंधन ने लालघाटी पुलिस को दी. भारी पुलिस बल महाविद्यालय परिसर पहुंचा. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया "कॉलेज परिसर में 20 से 25 युवकों द्वारा मारपीट की गई है. घायल अवस्था में विजय धाकड़ थाने पहुंचा था, जिसे मेडिकल परीक्षण के लिए शाजापुर जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस घायल की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है."
छात्रों में आक्रोश, प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन
शासकीय महाविद्यालय में छात्रों पर हुए हमले के बाद आक्रोश है. कॉलेज में डर का माहौल है. कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है. इसमें मांग की गई है कि मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से करवाई की जाए. इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिए हैं.
मारपीट करने वालों की शिनाख्त की जा रही है. घायल छात्र विजय धाकड़ ने पुलिस में शिकायत की है. प्रभारी प्राचार्य बीकेएसएन बीपी मीणा का कहना है "मारपीट करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
कॉलेज के छात्रों में दहशत
लाल घाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया "महाविद्यालय में हुई मारपीट की घटना में घायल विजय धाकड़ की शिकायत पर लालघाटी थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है."छात्रों का कहना है कि कॉलेज का माहौल दिन पर दिन बिगड़ रहा है. बाहरी आसामाजिक तत्व कॉलेज में बेरोकटोक एंट्री करते हैं.
कॉलेज प्रबंधन को इससे पहले भी जानकारी दी गई. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. मारपीट की इस घटना से छात्रों में दहशत है. पुलिस और कॉलेज प्रबंधन से सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की गई है.