शाजापुर में गवली समाज की परंपरा, गोबर पर लिटा बच्चों को गोवर्धन महाराज की शरण में भेजा

भगवान को खीर-पूरी और मिठाई का भोग गवली समाज के लोग पड़वा को धूमधाम से मनाते हैं. समाज की महिलाएं पड़वा के दिन सुबह एक जगह एकत्रित होकर गाय के गोबर से गोर्वधन पर्वत की अनुकृति बनाती हैं. जिसके बाद हर घर से खीर-पूरी और मिठाई का भोग लगाने के लिए लाई जाती है. इस दौरान खास तौर पर हर घर से एक कुल्हड़ में गाय का दूध भी लाया जाता है. इसके पीछे मान्यता है कि यह दूध पीने से वर्ष भर व्यक्ति निरोगी रहता है.

गोबर का पर्वत बना बच्चों को लेटाया दीपावली पर्व के अगले दिन पड़वा पर यूं तो हर जगह गोवर्धन पूजा की जाती है. लेकिन शहर के गवली समाज द्वारा की जाने वाली गोर्वधन पूजा अपने आप में अनूठी है. गाय के गोबर से पर्वत की आकृति बनाकर उस पर बच्चों को लेटाया जाता है. बच्चों के स्वस्थ्य रहने और घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए गवली समाज द्वारा सैंकड़ों वर्ष पुरानी पंरपरा का निर्वहन किया जा रहा है.

शाजापुर: गवली समाज द्वारा सदियों पुरानी परंपरा का निर्वाहन आज भी बखूबी तरीके से किया जा रहा है. बुधवार को जिले भर में दीपावली की पड़वा के अवसर पर गवली समाज के लोगों द्वारा भगवान गोवर्धन नाथ की अनूठी तरीके से पूजा अर्चना कर अपने बच्चों को निरोगी रखने के लिए गोवर्धन महाराज की शरण में लिटाया. इसके बाद समाज के सभी युवाओं ने अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त किया.

गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा लगाते हैं पुरुष

सामूहिक पूजा के बाद समाज के पुरुष हाथोंं में धानी और बताशे लेकर गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा लगाते हैं. जिसके बाद बच्चों को गोर्वधन पर्वत पर लिटाने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है. जिसमें एक दिन के बच्चे से लेकर युवाओं तक को गोबर से बने गोर्वधन पर्वत पर लेटाया जाता है. जिसके पीछे गवली समाज की मान्यता है कि इससे बच्चों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती. समाज के पूनमचंद गवली, हीरालाल गवली, प्रहलाद गवली, महेश गवली, विष्णु गवली, रूपेश गवली धनराज गवली बताते हैं कि, परंपरा समाज में सैंकड़ों वर्षों से प्रचलित है.

गोवर्धन पर्वत का बचा हुआ गोबर देव उठनी एकादशी पर समाजजन अपने-अपने घर ले जाते हैं. जिसे रसोई घर और पूजा घर में लीपा जाता है, ताकि घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे. खास बात यह है कि आधुनिकता के बदलते दौर में भी समाज के लोग अपनी अनूठी परंपरा को बड़े ही उत्साह और आस्था के साथ निभाते हैं.

गोवर्धन पूजा की क्या है मान्यता?

गवली समाज के वरिष्ठ पूनम चंद गवली ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''यह मान्यता महाभारत कालीन है. जब भगवान श्री कृष्णा गोकुल मथुरा और वृंदावन में अपनी लीलाएं कर रहे थे. इस दौरान भगवान इंद्रदेव ब्रजभूमि पर रुष्ट हो गए थे और वह पूरे ब्रज को डूबाने पर आतुर हो गए थे. तब भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में गोवर्धन पर्वत उठाया था और पशुधन के साथ-साथ ग्वालों की रक्षा भी की थी. तभी से गवली समाज गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करता आ रहा है.''

शिवपुरी में ग्रामीणों के ऊपर से निकली गायें

शिवपुरी के कोलारस विधानसभा के बदरवास तहसील के ग्राम खैराई में दीपावली के अगले दिन पुरानी परंपरा के तहत ग्रामीणों ने गोवंश की पूजा-अर्चना की. फिर ग्रामीण रास्ते पर लेट गए और उनके ऊपर से दर्जनों गाय निकलीं. यह आयोजन पिछले कई सालों से भील समाज के लोग करते आ रहे हैं. खैराई गांव में इस आयोजन के पीछे मान्यता यह है कि गांव के लोगों की कोई भी मन्नत जब पूरी होती है तो लोग गाय की पूजा कर रास्ते पर लेट जाते हैं और फिर वह दर्जनों गाय उन लोगों के ऊपर से निकलती है.

शिवपुरी में ग्रामीणों के ऊपर से निकली गायें (ETV Bharat)

खास बात ये है कि, मन्नत के लिए ऊपर से गुजरने वाली गायों को पहले विशेष ढंग से सजाया जाता है. इस परंपरा के तहत मन्नत मांगने वाले युवक 5 दिन तक गांव के बाहर बने हनुमान मंदिर में रहकर पूजा-अर्चना कर उपवास करते हैं. दीपावली के दूसरे दिन पड़वा लगने पर ये मन्नतधारी अपनी मनोकामना पूरी होने पर गाय की पूजा करते हैं. इस दौरान लोगों ने गायों को नारियल, फूल चढ़ाकर भवानी माता की चुनरी के साथ पूरे गांव में घुमाया और फिर लोग रास्ते पर लेट गए और ऊपर से कई गाय निकल गईं. बड़ी बात यह है कि गायों के ऊपर से गुजरने के बावजूद मन्नत मांगने वाला कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ.