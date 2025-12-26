ETV Bharat / state

'पुलिस अंकल थैंक्यू', स्कूल बैग वापस मिलते ही मासूम की लौटी मुस्कान

शाजापुर में दिखी सोशल पुलिसिंग. पुलिस ने मासूम का स्कूल बैग खोजने खंगाले दर्जनों सीसीटीवी और फिर छात्रा ने कहा पुलिस अंकल थैंक्यू.

Shajapur police found school bag
शाजापुर पुलिस ने गुम स्कूल बैग ढूंढ़कर छात्रा को लौटाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 6:21 PM IST

शाजापुर: लोगों को अक्सर पुलिस से शिकायत रहती है कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती लेकिन शुजालपुर में पुलिस ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम की खुशियां लौटा दीं. पुलिस के पास पहुंचने पर उसने रोते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, इधर पुलिस वाले भी उसके आंसू देखकर पसीज गए और दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले तब कहीं जाकर छात्रा की मुस्कान लौटी. मासूम छात्रा ने अपना गुम हुआ बैग दोबारा कंधे पर टांगा तो उसकी खुशी देखते ही बनती थी.

ऑटो में भूली स्कूल बैग

शुजालपुर में कक्षा तीसरी की छात्रा चेरी नायक कोचिंग से वापस आते समय सवारी ऑटो में बैठी और घर पहुंचीं. कुछ देर बाद पता चला कि स्कूल बैग तो ऑटो में ही छूट गया. इसके बाद मासूम बच्ची परेशान हो गई. स्कूल बैग गुम होने से बच्ची रोते-रोते पुलिस के पास पहुंची और बताया कि उसका स्कूल बैग ऑटो में छूट गया और उसे नहीं मालूम कि वह कौन सा ऑटो है.

स्कूल बैग वापस मिलते ही मासूम की लौटी मुस्कान (ETV Bharat)

आंसू देखकर पुलिसवालों का दिल पसीजा

मासूम छात्रा के आंसू देख पुलिसवालों का दिल पसीज गया. उन्होंने दूसरे काम के साथ इस मासूम के बैग गुमने के मामले को प्राथमिकता से लिया और उसे तलाशने में जुट गई. पुलिस ने मासूम छात्रा के कोचिंग से लेकर उसके घर तक के दर्जनों सीसीटीवी खंगाले. कई घंटों की खोजबीन के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर ऑटो को ढूंढ निकाला.

एसडीओपी निमिष देशमुख ने बताया कि "एक छात्रा ने शिकायत की थी कि कोचिंग से घर जाते समय उसका बैग ऑटो में छूट गया था और उसमें उसकी साल भर की मेहनत से तैयार की गईं नोटबुक थीं. ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ऑटो चालक की तलाश कर उसका गुम बैग ढूंढ़कर उसे वापस किया गया."

'थैंक्यू पुलिस अंकल'

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से ऑटो चालक का पता लगाने के बाद उसे थाने बुलाया और उससे वह बैग वापस लिया. इसके बाद इस मासूम को एसडीओपी कार्यालय बुलाकर उसे वापस उसका स्कूल बैग सौंपा गया. स्कूल बैग मिलने पर छात्रा के चेहरे पर रौनक लौट आई और खुश होकर बोली थैंक्यू पुलिस अंकल.

छात्रा चेरी नायक ने बताया कि "उसका स्कूल बैग गुम होने से वह काफी परेशान थी क्योंकि बैग में वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी और सालभर की कंप्लीट फेयर कॉपियां थीं. ऐसे में वह पढ़ाई कैसे करती. पुलिस अंकल ने मेरा बैग ढूंढ़ दिया. पुलिस अंकल को थैंक्स."

संपादक की पसंद

