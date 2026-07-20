नागिन से छेडछाड़ कर रहा था अजगर! ऐसा पिलाया जहर तड़प तड़पकर हो गई मौत
शाजापुर में नागिन के डसने से अजगर की मौत, सांप संग अठखेलिया कर रहा था स्नेक कैचर, पुलिस की जीवों से दूर रहने की अपील.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 11:15 AM IST
शाजापुर: सांप द्वारा इंसानों को डसने या काटने की घटनाएं तो हम आए दिन सुनते हैं. बारिश के मौसम में सर्प दंश की घटनाओं में इजाफा हो जाता है. लेकिन शाजापुर में नागिन ने अजगर को डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई. अजगर का नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि वह कोई सांप होगा. तो आपको बता दें कि अजगर सांप नहीं बल्कि स्नेक कैचर था. जिसे नागिन ने अपना शिकार बना लिया. बताया जाता है कि अजगर खान जहरीली नागिन के साथ खेल कर रहा था, तभी नागिन ने उसके पैर में काट लिया इसके बाद अजगर खान की मौत हो गई.
नागिन के साथ अठखेलियां पड़ी भारी
बारिश के सीजन में वन विभाग द्वारा लोगों को जहरीले जीव जंतुओं से सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. बावजूद उसके लोग जहरीले जानवरों के साथ अटखेलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसी अटखेलियां कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो जाती है. ऐसा ही कुछ शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया क्षेत्र में हुआ, जब नलखेड़ा रोड निवासी अजगर खान पिता मौलाना खान अपने गांव में एक नागिन के साथ मजाक करता हुआ दिखाई दिया.
थोड़ी देर तो नागिन शांत रही लेकिन अंत में नागिन ने अजगर खान को डस लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी. आसपास के ग्रामीण एवं परिजन अजगर खान को उपचार के लिए मोहन बड़ोदिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. नागिन से खेल करते हुए अजगर खान का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ है.
टॉर्च की मदद से हुआ पोस्टमार्टम
शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया क्षेत्र में नागिन के काटने से हुई मौत के बाद जब अजगर खान का पोस्टमार्टम करने के लिए जब पुलिस पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था भी देखने को मिली. जैसे ही पोस्टमार्टम की तैयारी की गई वैसे ही अस्पताल परिसर की बिजली गुल हो गई थी. जिसके बाद पुलिस ने टॉर्च की मदद से पोस्टमार्टम करवाकर शव मृतक के परिजनों को सौंपा. फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम किया है.
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मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी अरविंद सिंह भादौरिया ने बताया कि, 'गत दिवस मोहन बड़ोदिया के नलखेड़ा रोड पर अजगर खान नाम का एक व्यक्ति नागिन के साथ खेल रहा था. इसी दौरान नागिन ने उक्त युवक को डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई. मोहन बड़ोदिया अस्पताल में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजन को सौंप कर मार्ग कायम किया है.'' साथ ही मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी क्षेत्र के लोगों से जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहने की अपील भी ईटीवी भारत के माध्यम से की है.
खतरा होने पर अक्रोशित हो जाते हैं सांप
शाजापुर जिले के स्नैक रेस्क्यू एक्सपर्ट हरीश पटेल ने बताया कि, ''स्नैक को जब अपनी जान पर खतरा लगता है तो वह आक्रोशित हो जाते हैं. इस दौरान स्नैक फुसकार कर अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं. जब स्नैक को लगता हैं कि उनकी जान खतरे में हैं वे हमला कर देते हैं. इसलिए लोगों को बारिश के दौरान घर आंगन में रात में उजाला कर रहना चाहिए. साथ ही सावधानी भी रखना चाहिए.