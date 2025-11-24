ETV Bharat / state

कौन हैं टेलर जो बने बीजेपी के युवाओं के खेवनहार, नाम और काम दोनों को करना है बैलेंस

भाजपा में परिवारवाद, पट्ठावाद नहीं चलता नव नियुक्त युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर जब ईटीवी भारत से बात की तो उन्होंने बताया कि, ''भारतीय जनता पार्टी में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी बड़े पद से नवाज दिया जाता है. भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है यहां कोई परिवारवाद, पट्ठावाद नहीं चलता. भाजपा में संगठन सर्वोपरी रहता है और यह संगठन के आदेश पर छोटे और साधारण परिवार में जन्मे श्याम टेलर को भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया.''

शाजापुर में साधारण परिवार में जन्मे श्याम टेलर की जैसे ही प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में घोषणा हुई तो शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला. युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ जमकर आतिशबाजी की और शहर भर में जगह-जगह नव नियुक्त युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर का स्वागत किया गया है. इसके बाद युवाओं ने वाहन रैली भी शहर में निकली.

शाजापुर: शनिवार शाम को भाजपा प्रदेश द्वारा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई. जिसमें शाजापुर के श्याम टेलर को भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जिसकी खबर लगते ही शाजापुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और वाहन रैली भी निकाली.

सबसे कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने श्याम टेलर

भारतीय जनता युवा मोर्चा में यह पहला अवसर होगा कि महज 28 वर्ष की उम्र में ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई हो. मिली जानकारी के अनुसार नवनियुक्त युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर महज 28 साल के हैं और इतनी छोटी उम्र में भाजपा संगठन ने उन्हें इतना बड़ा पद दिया.

कौन हैं श्याम टेलर

शाजापुर के लालपुर में निवासरत साधारण से टेलर परिवार में 13 जनवरी 1996 में श्याम टेलर का जन्म हुआ था. उन्होंने शाजापुर के ही सरस्वती शिशु मंदिर में दसवीं तक पढ़ाई की. जिसके बाद शाजापुर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की. वहीं ग्रेजुएशन शाजापुर के ही लीड कॉलेज बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में पूरा हुआ. श्याम टेलर के स्वर्गीय पिता हेमंत टेलर एवं काका उमेश टेलर राम जन्मभूमि के दौरान विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे. श्याम टेलर के पिता स्वर्गीय हेमंत टेलर बजरंग दल के जिला संयोजक भी रहे हैं.

कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बधाई दी (ETV Bharat)

श्याम टेलर का राजनीतिक सफर

श्याम टेलर की राजनीतिक शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा दसवीं हो गई थी. कक्षा दसवीं से ही श्याम टेलर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे. जिसके चलते एवीबीपी जिला संयोजक, एवीबीपी विभाग संयोजक, एवीबीपी प्रांत सह मंत्री, एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व मिला. 3 साल श्याम टेलर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी दायित्व से मुक्त होकर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने और 22 नवंबर को प्रदेश भाजपा द्वारा उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया.

श्याम टेलर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के करीबी माने जाते हैं. सूत्रों की माने तो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर की टीम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए चेहरों को जगह मिल सकती है. क्योंकि श्याम टेलर ने लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया है, जिसका फायदा उन्हें अपनी नई टीम बनाने में मिलेगा.

कैसी होगी आगे की राह

श्याम टेलर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के काफी खास माने जाते हैं. भाजपा संगठन ने उन पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है लिहाजा उनकी राह भी आसान नहीं रहने वाली. भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब उनका काम केवल संगठन विस्तार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को सियासत, राष्ट्रहित और विकास के मुद्दों से जोड़ने की चुनौती भी उनके सामने होगी. चूंकि श्याम टेलर खुद 28 वर्ष के युवा हैं तो युवा कार्यक्रताओं को उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी. अगर वह अपने कार्य में सफल होते हैं तो कोई शक नहीं वे आने वाले वक्त में भाजपा के बड़े चेहरों में शामिल हो सकते हैं. उनका कहना है कि भाजपा की हर एक योजना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी रहेगी.