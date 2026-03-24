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दुनिया को अलविदा कह तीन जिंदगियों को रोशन कर गए अनुपम, ब्रेन हेमरेज से हुई थी मौत

शाजापुर में जगदीश नालमे ने जवान बेटे का अंगदान कर पेश की मानवता की मिसाल, लिवर और किडनी से तीन लोगों को नया जीवन मिला.

body donors guard honour
लिवर और किडनी दान कर पेश की मिसाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 11:08 PM IST

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शाजापुर: शुजालपुर के नालमे परिवार ने इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश कर दी. ब्रेन हैमरेज से अनुपम नालमे(34) की मौत हो गई थी. जिसके बाद उनके परिजन ने दुख के इस कठिन समय में पुत्र के अंगदान का निर्णय लेकर 3 लोगों को नया जीवन दिया.

मृतक के परिवार ने पेश की मिसाल

शुजालपुर निवासी 34 वर्षीय अनुपम नालमे को 20 मार्च को ब्रेन हेमरेज के बाद इंदौर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था. लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इस दुख की घड़ी में परिवार ने मातम मनाने के बजाय एक साहसिक निर्णय लिया. उन्होंने अपने पुत्र का अंगदान कर मानवता की मिसाल पेश की. इस साहसिक निर्णय के बाद इंदौर में 67वां ग्रीन कोरिडोर बनाया गया, जिसके माध्यम से अनुपम के अंगों को तीन अलग-अलग अस्पतालों में भेज कर तीन जिंदगियों को बचाया गया.

मृतक ने अंगदान कर 3 लोगों को दी नई जिंगदी (ETV Bharat)

दूसरों के जीवन में आगे बढ़ेंगे अनुपम

मृतक अनुपम नालमे की बुआ डॉ. वर्षा ने बताया, "जिस समय एक परिवार अपने बेटे को खोने के गम में टूट जाता है. उस समय नालमे परिवार ने एक ऐसा निर्णय लिया, जो हर किसी के बस की बात नहीं है. मुस्कान समूह के सेवादारों की परामर्श प्रक्रिया के बाद परिवार ने अंगदान के लिए सहमति दी. पिता जगदीश नालमे, भाई अनुराग और जुबीन नालमे ने मिलकर यह ठाना कि अनुपम की जिंदगी यहीं खत्म नहीं होगी. वह दूसरों के जीवन में आगे बढ़ेगा. यह निर्णय केवल एक सहमति नहीं, बल्कि मानवता के प्रति उनका समर्पण था."

बेटे के अंगदान से तीन लोगों को मिला जीवनदान

अनुपम का लिवर सीएचएल केयर अस्पताल में भर्ती 44 वर्षीय महिला को नया जीवन देगा. एक किडनी 34 वर्षीय महिला को और दूसरी किडनी शैल्बी अस्पताल में भर्ती 39 वर्षीय पुरुष को प्रत्यारोपित की जाएगी. इन अंगों को समय पर पहुंचाने के लिए इंदौर में 67वां ग्रीन कोरिडोर बनाया गया. इस तरह अनुपम जाते-जाते भी तीन लोगों को नया जीवनदान दे गया.

दुखी परिवार ने जारी की चेतावनी

शुजालपुर का नालमे परिवार ने लिवर और किडनी के अलावा अनुपम का हाथ, अग्न्याशय, अस्थि, हृदय वाल्व और छोटी आंत तक दान करने की इच्छा रखता था. इसके लिए परिवार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चेतावनी भी जारी की गई थी. ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके. लेकिन तकनीकी कारणों और तत्काल आवश्यकता न होने के कारण इन अंगों का उपयोग नहीं हो सका.

इंदौर और शुजालपुर में गार्ड ऑफ ऑनर किया गया सम्मानित

इंदौर में अंग दान की प्रक्रिया के बाद अस्पताल में अनुपम को राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद अनुपम के पार्थिव शरीर को शुजालपुर लाया गया. यहां पर भी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई. अंतिम संस्कार शुजालपुर स्थित शांतिवन में हुआ. जहां हजारों लोगों ने नम आखों ने अनुपम को अंतिम विदाई दी.

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