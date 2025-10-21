ETV Bharat / state

दीपावली पर पूर्वजों का पिंडदान करता है गुर्जर समाज, सदियों से चली आ रही परंपरा का रीजन इंट्रेस्टिंग

गुर्जर समाज ने पूर्वजों का किया तर्पण और पिंडदान ( ETV Bharat )