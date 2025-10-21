ETV Bharat / state

दीपावली पर पूर्वजों का पिंडदान करता है गुर्जर समाज, सदियों से चली आ रही परंपरा का रीजन इंट्रेस्टिंग

शाजापुर में गुर्जर समाज ने अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान करके मनाई दीपावली, सदियों से चली आ रही है ये परंपरा.

गुर्जर समाज ने पूर्वजों का किया तर्पण और पिंडदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
शाजापुर: सदियों से मक्सी में गुर्जर समाज अनोखे तरीके से दीपावली मनाता आ रहा है. दीपावली के दिन गुर्जर समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया. यह अनूठी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. समाज जनों का मानना है कि दीपावली के दिन तर्पण करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है. दीपावली के एक दिन पहले बैकुंठ चर्तुदशी के लेकर पड़वा तक प्रतिदिन पूर्वजों के निमित्त धूप-ध्यान किया जाता है.

चल समारोह का किया गया था आयोजन

गुर्जर समाज के चन्दर सिंह पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि "भगवान देवनारायण द्वारा उनके पूर्वजों का तर्पण दीपावली के समय 3 दिनों तक किया था. हम आज भी इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं. मक्सी सहित आसपास के गांवों में भी गुर्जर समाज द्वारा यह धार्मिक परंपरा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है." इस अवसर पर एक चल समारोह का आयोजन किया गया जो देवनारायण मंदिर से शुरू हुआ और गुर्जर मोहल्ला, तकिया चौराहा और लुनिया खेड़ी रोड होते हुए पोखर पहुंचा.

चल समारोह का किया गया था आयोजन (ETV Bharat)

बनाए जाते हैं खीर-पूड़ी सहित कई पकवान

मक्सी निवासी भरत पटेल ने बताया कि "दीपावली पर्व के दौरान गुर्जर समाज द्वारा अपने-अपने घर पर खीर और पूरी सहित अन्य पकवान तैयार किए थे. सभी समाज जन सामूहिक लुनियाखेड़ी रोड़ पर स्थित पोखर पर पहुंचे जहां समाज जनों ने अपने अपने पूर्वजों के लिए संपूर्ण विधि-विधान, धूप-ध्यान कर तर्पण और पिंडदान किया." इस दौरान गुर्जर समाज के कई सम्मानित व्यक्ति भी उपस्थित रहे.

दीपावली पर गुर्जर क्यों करते हैं पिंडदान?

भरत पटेल बताते हैं कि "यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. बाकी लोग श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, जबकि गुर्जर समाज दीपावली के समय अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक रूप से तर्पण और पिंडदान करता है. इस प्राचीन परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? इसके बारे में ठीक-ठीक बता पाना मुश्किल है.

बनाए जाते हैं खीर-पुड़ी सहित कई पकवान (ETV Bharat)

हालांकि, कहा जाता है कि भगवान राम जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था. इस दौरान कई लोगों ने भगवान राम को अपने पिता का श्राद्ध करते हुए देखा था. इनमें गुर्जर समाज के लोग भी शामिल थे. तब से ही गुर्जर समाज दीपावली के दिन को ही पूर्वजों के श्राद्ध के लिए निर्धारित कर लिया."

