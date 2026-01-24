ETV Bharat / state

मक्सी में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, दो बोगी पटरी से उतरी, कुछ ट्रेनें प्रभावित, मेंटेनेंस वर्क तेज

मक्सी में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, दो बोगी पटरी से उतरी ( ETV BHARAT )

उज्जैन से गुना की ओर जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त (ETV BHARAT)

मौके पर रेलवे की मेंटेनेंस टीम पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया. इस दौरान 3 ट्रेनों का समय होने वाला था. उन्हें रोका गया फिर व्यवस्था बनाकर ट्रेनों को रवाना किया गया.

मक्सी (शाजापुर) : शाजापुर जिले के मक्सी रेलवे स्टेशन के पास उज्जैन से गुना की ओर जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई. दो बोगी पटरी से नीचे हो गईं. हादसा शनिवार दोपहर करीब 1 बजे का है. जैसे ही हादसा हुआ तो मक्सी के दोनों ओर पड़ने वाले उज्जैन व शुजालपुर सहित अन्य स्टेशनों को अलर्ट किया गया.

ये मालगाड़ी कंटेनर लेकर जा रही थी. हादसे के कारण उज्जैन-गुना रेलमार्ग प्रभावित हुआ. रेलवे अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. रेलवे की मेंटेनेंस टीम ने पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने के साथ ही ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरू किया. हादसे का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका. रेलवे प्रशासन द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

हादसे का कारण- ट्रैक का क्षतिग्रस्त होना (ETV BHARAT)

वहीं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना का कारण पटरी का क्षतिग्रस्त होना है. क्षतिग्रस्त पटरी के कारण मालगाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया. इस मामले में घटनास्थल पर मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारियों का हादसे का कारण कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. मक्सी स्टेशन प्रबंधन मुकेश जैन ने ये जरूर बताया "ट्रैक में कुछ गड़बड़ी हो सकती है. पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी."

मक्सी के पास मालगाड़ी हादसे का शिकार (ETV BHARAT)

एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होने से बची

मरम्मत के साथ ही रेलवे ने जांच शुरू की (ETV BHARAT)

मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ. रेलवे के अनुसार मालवा एक्सप्रेस (12920) निर्धारित समय से करीब 10 मिनट देरी से रवाना हुई. इसके अलावा नागदा से बीना तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन करीब एक घंटा देरी से रवाना हुई. भगत की कोठी-काचीगुड़ा एक्सप्रेस 20 मिनट लेट रवाना हुई. राहत की बात ये है कि जिस समय मालगाड़ी पटरी से उतरी, उसी समय पेंचवेल एक्सप्रेस गुजरने वाली थी. ऐसे में ये घटना बड़ा रूप ले सकती थी.