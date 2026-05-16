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शाजापुर में भीषण हादसा, इंटरसिटी बस में आग, सीट के नीचे फंसकर जल गया 4 साल का अनय

बस में लगी आग, मची अफरा-तफरी शुक्रवार रात को नेशनल हाईवे पर स्थित जैन पथ होटल पर एक दिल दहला देने वाला घटना घटित हुई. यह पर इंदौर से ग्वालियर की ओर जा रही थी. इंदौर ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस एसी बस क्रमांक MP-07 ZL 9090 में अचानक आग लग गई. कोई कुछ समझ पाता इतने में बस से आग की लपटे निकलने लगी और बस आग का गुब्बार बन गई. बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और लोग खिड़कियां तोड़कर बस से बाहर निकलने लगे. हर कोई बस से निकलने की जद्दोजहद कर रहा था.

शाजापुर: मध्य प्रदेश के शाजापुर में भीषण हादसा हो गया. मक्सी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर स्थित एक होटल के सामने इंदौर ग्वालियर इंटरसिटी बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. इस घटना में बस में सवार एक 4 वर्षीय बच्चे की जलकर मौत हो गई. घटना रात करीब साढ़े 12 बजे की बताई जा रही है.

सीट के नीचे फंसा बच्चा, जेसीबी से बस काटकर निकाला शव

इसी बीच बस में सवार शिवपुरी निवासी अभिषेक जैन का चार साल का मासूम बेटा अनय जैन सीट के नीचे फंस गया और जिंदा जल गया. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग काबू तो पाया, जिसके बाद चार वर्षीय मासूम अनय के शव को निकालने के लिए जेसीबी से बस को जगह-जगह से तोड़ा गया और अंत में अनय का जला हुआ शव एक सीट के नीचे मिला. जिसने भी यह नजारा देखा वह सहम गया और घटना स्थल पर मौजूद लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे.

जेसीबी से बस काटकर निकाला शव (ETV Bharat)

बस ड्राइवर ने नहीं दिया ध्यान

मृतक अनय के पिता अभिषेक जैन ने बताया कि, ''इंदौर से जब बस चली थी तभी से तार जलने की बदबू आ रही थी. इसकी जानकारी उन्होंने एवं अन्य सवारियों ने भी ड्राइवर को दी थी. लेकिन ड्राइवर ने इस और ध्यान नहीं दिया यदि समय रहते ड्राइवर ध्यान देता तो इतनी बड़ी घटना ना घटती.'' उन्होंने बताया कि बस में न आपातकालीन गेट था और न अग्निशमन यंत्र.''

इंटरसिटी बस में आग (ETV Bharat)

तराना थाने के टीआई रामचरण भदौरिया ने बताया कि, ''बस में आग लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है. शाजापुर जिला अस्पताल में मृतक अनय का पोस्टमार्टम कराया जा रहा, फिलहाल शून्य पर कार्यवाही की गई है. बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हैं. मामले की जांच की जा रही हैं.''