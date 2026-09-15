शाजापुर में महिला टीचर की जगह पढ़ा रहा पति, दो साल तक अधिकारी रहे पूरी तरह अनजान
शाजापुर जिले के मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला. कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश. धनराज गवली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 4:35 PM IST
शाजापुर: शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुल्लाखेड़ी में शिक्षिका के स्थान पर उनके पति द्वारा पढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि दूसरे स्कूल के बच्चों इस विद्यालय में बैठाया गया. इसके साथ ही अन्य अनियमितताए भी कलेक्टर निरीक्षण में पाई गईं. जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं.
जानकारी होने पर कलेक्टर ऋजु बाफना ने किया विद्यालय का निरीक्षण
शाजापुर जिले के मुल्लाखेड़ी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सरकार की तरफ से जासमीन बी को नियुक्ति दी गई थी. विद्यालय में जासमीन बी बतौर शिक्षिका पदस्थ हैं. पिछले दो साल से शिक्षिका स्कूल तो जाती हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं. उनकी जगह पिछले दो साल से उनके पति सादिक सिद्धिकी वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं. मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामले की जानकारी होने पर शनिवार को कलेक्टर ऋजु बाफना विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचीं.
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कर दिए कार्रवाई के निर्देश
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल के बच्चों के साथ दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी बैठे पाए गए. इतना ही नहीं कलेक्टर के निरीक्षण में इसके साथ मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) एवं अन्य मामलों में भी अनियमिताएं पाई गई. जिस पर कलेक्टर ऋजु बाफना ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के आदेश पर मामले में शिक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
नोटिस देकर मांगा जवाब
जिला परियोजना समन्वयक(डीपीसी, शिक्षा विभाग शाजापुर) राजेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया "कलेक्टर ऋजु बाफना ने शनिवार को शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुल्लाखेड़ी का निरीक्षण किया था. जांच के दौरान विद्यालय में कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं. संबंधित शिक्षिका फरकुंदा बी को नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है. उनका स्पष्टीकरण मिलने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी."