शाजापुर का चमत्कारी गजलक्ष्मी मंदिर! एक मूरत में 4 लक्ष्मी माताओं के होते हैं दर्शन

शाजापुर में गजलक्ष्मी माता का अनोखा मंदिर है, एक प्रतिमा में होते हैं माता लक्ष्मी के चार रूपों के दर्शन, भक्तों की आस्था का केंद्र.

shajapur Mahalakshmi temple
एक मूर्ती में 4 लक्ष्मी माताओं के दर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 3:22 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 3:46 PM IST

शाजापुर: जिला मुख्यालय पर अति प्राचीन गजलक्ष्मी माता मंदिर में एक प्रतिमा में चार लक्ष्मी माता के दर्शन होते हैं. यह मंदिर अति प्राचीन होने के साथ-साथ चमत्कारी भी माना जाता है. जिसके चलते दीपोत्सव के दौरान यहां शाजापुर जिला ही नहीं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं. दीपावली के दिन मंदिर में अल सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां देर रात शयन आरती तक माता के दर्शन होते रहेंगे.

400 वर्ष पुराना है महालक्ष्मी मंदिर
जिला मुख्यालय के तालाब की पाल पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और माता लक्ष्मी से दीपावली के अवसर पर सुख-समृद्धि और वैभव की मनोकामना कर रहे है. यूं तो महालक्ष्मी मंदिर का इतिहास करीब साढ़े 400 वर्ष पुराना है. मंदिर में आम दिनों में भी भक्तों की संख्या देखी जाती है, लेकिन लक्ष्मी पूजन यानि दीपावली के मौके पर माता के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचते हैं.

भक्तों की आस्था का केंद्र है गजलक्ष्मी माता मंदिर (ETV Bharat)

माता को कमल के फूल चढ़ाते हैं भक्त
सोमवार को मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु अजय यादव ने बताया कि, ''वे कई वर्षों से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं. यह मंदिर बड़ा ही चमत्कारी है. यहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके बाद भक्त माता को सुहाग सामग्री के साथ कमल के फूल चढ़ाते हैं.''

4 LAKSHMI DARSHAN IN 1 STATUE
शाजापुर में माता लक्ष्मी का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)

6 पीढ़ियों से सेवा कर रहा पुजारी परिवार
महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी जितेंद्र गिरी ने ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए बताया कि, ''तालाब की पाल पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर करीब साढ़े 400 वर्ष पुराना है. यहां समय-समय पर कई चमत्कार भी देखने को मिले हैं. मंदिर में विराजित महालक्ष्मी के चार स्वरूपों के दर्शन एक साथ होते हैं.'' उन्होंने बताया कि मंदिर में चार फीट ऊंची महालक्ष्मी जी की प्रतिमा है, जिसके नीचे गजलक्ष्मी के स्वरूप में माता दर्शन देती हैं.

Shajapur Lakshmi Miraculous Temple
शाजापुर का चमत्कारी गजलक्ष्मी मंदिर! (ETV Bharat)

वहीं, दाहिनी तरफ वैभव लक्ष्मी और बांयी तरफ धनलक्ष्मी स्वरूप में माता विराजित हैं. पुजारी जितेंद्र गिरी ने बताया कि, ''उनका परिवार 6 पीढ़ियों से माता महालक्ष्मी की सेवा कर रहा है और पांच दिवसीय दीपावली पर्व के दौरान हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचते हैं.''

SHAJAPUR NEWS
4 LAKSHMI DARSHAN IN 1 STATUE
SHAJAPUR LAKSHMI MIRACULOUS TEMPLE
DIWALI 2025
SHAJAPUR GAJALAKSHMI TEMPLE

