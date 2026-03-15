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शाजापुर में पानी के पाइप के जरिए कैदी जेल से फरार, दूसरे आरोपी को भागने से पहले पकड़ा

शाजापुर जिला जेल से पानी की पाइप के जरिए आरोपी फरार, दूसरे आरोपी को भागने से पहले पुलिस ने पकड़ा, तलाश में जुटी पुलिस.

SHAJAPUR JAIL ACCUSED ESCAPED
शाजापुर में पानी के पाइप के जरिए कैदी जेल से फरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 5:02 PM IST

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शाजापुर: जिला मुख्यालय पर स्थित जिला जेल से रविवार को एक विचाराधीन कैदी जेल की दीवार फांदकार भाग गया. वहीं दूसरा बंदी दीवार फांदने में असफल रहा. जिसे पुलिसकर्मियों ने सभागृह से पकड़ लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है. वहीं जेल से फरार हुए कैदी की सूचना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है. जेल से कैदी के फरार होने की सूचना से पूरे जिले में पुलिस का अलर्ट जारी किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

शाजापुर जिले की जेल से विचाराधिन कैदी के फरार होने की घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठने लगे हैं. वहीं आला अधिकारियों ने जेल स्टाफ पर नाराजगी व्यक्त की है. मामले की जानकारी मिलते ही लालघाटी पुलिस सक्रिय हो गई है. लालघाटी थाना के सब इंस्पेक्टर हेमंत पटेल ने बताया कि "कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम जांच में जुट गई है. जेल परिसर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

शाजापुर जेल से कैदी फरार (ETV Bharat)

फरार आरोपी को जल्द पकड़ने की कही बात

कैदी का इस तरह भाग निकलना जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है. पुलिस अब जेल के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जेल प्रहरियों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैदी ने भागने की साजिश कैसे रची और उसे किसका सहयोग मिला." फिलहाल, जिले की सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने पूरे शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है.

पानी के पाइप की मदद से भागा कैदी

जिला जेल अधीक्षक दुष्यंत पगारे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि "शाजापुर की जिला जेल में विचाराधीन कैदी जयराम उर्फ जीवन उम्र 35 निवासी नई आबादी मक्सी, जेल के किचन में काम कर रहा था. इसी दौरान मौका पाकर वह पानी भरने के पाइप की मदद से जिला जेल की दीवार फांदकार फरार हो गया. वहीं दूसरा कैदी राहुल भागने में असफल रहा. जिसके चलते वह जेल के सभागृह में छिप गया. जिसे जेल प्रहरियों ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ की जा रही है."

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