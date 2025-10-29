ETV Bharat / state

शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल अचानक पहुंची CMHO, 16 डॉक्टर्स में से सिर्फ 2 मिले ऑन ड्यूटी

शुजालपुर हॉस्पिटल का सीएमएचओ ने किया औचक निरीक्षण ( ETV BHARAT )

औचक निरीक्षण की खबर पाते ही घर से दौड़े डॉक्टर्स (ETV BHARAT)

शाजापुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर ने हाल ही में दिनों सीएमएचओ डॉ. कमल आर्य को निर्देशित किया था. बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कमला आर्य ने शुजालपुर स्थित सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया. सुबह 9.35 सीएमएचओ अस्पताल पहुंची. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर ही ओपीडी में मिले. जैसे ही औचक निरीक्षण की जानकरी मिली तो सभी डॉक्टर आननफानन में अस्पताल पहुंचे.

शाजापुर : मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आलम है. शाजापुर जिले का शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल भी भगवान भरोसे चल रहा है. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कमला आर्य ने बुधवार को शुजालपुर के सिविल हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान ड्यूटी पर 16 डॉक्टर होने चाहिए थे लेकिन अस्पताल में ड्यूटी पर केवल 2 ही डॉक्टर मिले. अस्पताल में अन्य अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली. इस पर नाराज होते हुए CMHO ने गैरहाजिर डॉक्टरो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

अनुबंधित डॉक्टर्स की सिटिंग एक जगह करें

अस्पताल में डॉक्टर रविन्द्र गुप्ता, डॉक्टर निर्वेश दवे के अलावा सभी डॉक्टर्स गैर मौजूद थे. CMHO डॉ. कमला आर्य ने अस्पताल में आने वाली प्रसूताओं को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बेहतर काउंसलिंग करने की जानकारी ली. CMHO ने बॉन्ड पर अनुबंधित होकर सरकारी अस्पताल में सेवा देने वाले सभी डॉक्टर्स के एक स्थान पर बैठने की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए. सीएमएचओ ने पूरे स्टाफ को चेतावनी देते हुए कहा "लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

छत पर जाने के रास्ते पर कबाड़ क्यों भरा

शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल में फिलहाल हैं 12 बॉन्ड वाले, 11 नियमित, इस प्रकार कुल 23 डॉक्टर्स हैं. इमरजेंसी, नाइट ड्यूटी व अवकाश पर गए 7 डॉक्टर्स को छोड़कर 16 डॉक्टर्स बुधवार सुबह निरीक्षण के दौरान मिलने चाहिए थे. लेकिन केवल 2 डॉक्टर ही उपस्थित मिले. ड्यूटी से गैरहाजिर डॉक्टर्स को नोटिस जारी किए जाएंगे. CMHO डॉक्टर कमला आर्य ने सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर छत पर जाने के रास्ते को बंद कर कबाड़ भरे जाने पर भी नाराजगी जताई.

जन्म प्रमाण पत्र का बोर्ड देखकर भड़की सीएमएचओ (ETV BHARAT)

इसके अलावा सीएमएचओ ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन लेने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय तय होने का बोर्ड देखकर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा "आम आदमी का काम होना चाहिए, उसे अपने हिसाब से समय में मत बांधिए. अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था पर भी सीएमएचओ ने असंतोष जताया."