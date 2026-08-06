ETV Bharat / state

शाजापुर से पहली बार कैंसर मरीज एयर लिफ्ट, इलाज के लिए मरीज को भेजा मुंबई टाटा मेमोरियल

उज्जैन संभाग से पहली बार किसी मरीज को पीएम श्री एंबुलेंस से शाजापुर से मुबंई पहुंचा गया. स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मदद से कैंसर मरीज को प्रदेश शासन की पीएम श्री एयर एंबुलेंस की सहायता से इलाज के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल भेजा गया. इससे न सिर्फ इलाज का समय बचा, बल्कि मरीज को शाजापुर से मुंबई जाते वक्त रास्ते में होने वाली अनेक परेशानियों से भी राहत मिली.

शाजापुर: स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मदद से कैंसर पीड़ित को तत्काल उपचार के लिए पीएम श्री एयर एंबुलेंस की सहायता से एयरलिफ्ट कर मुंबई भेजा गया. 28 वर्षीय भारती गवली पिछले 3 वर्षों से ऑस्टियो कासिनोमा से पीड़ित हैं और मुंबई तक उन्हें एंबुलेंस से ले जाना संभव नहीं था. अभी तक उनका इलाज इंदौर और अहमदाबाद में चल रहा था.

कैंसर मरीज को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया मुंबई (ETV Bharat)

ऑस्टियो कासिनोमा से पीड़ित है मरीज

शाजापुर निवासी 28 वर्षीय भारती गवली पिछले 3 वर्षों से ऑस्टियो कासिनोमा से पीड़ित हैं. यह कैंसर का ही एक प्रकार है. यह एडवांस स्टेज में था, इसमें विशेष प्रकार के इंजेक्शन और कीमो थैरेपी की मदद से ही इलाज संभव है. भारती का इलाज यूं तो इंदौर और अहमदाबाद के निजी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन उसे रेडियो न्यूक्लियो टाइप थैरेपी के लिए एनआरसी सेंटर टाटा मेमोरियल मुंबई भेजना था.

एंबुलेंस या निजी वाहन से भारती को ले जाना संभव नहीं था क्योंकि स्थिति काफी क्रिटिकल होने के कारण वह इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकती थीं. ऐसे में भारती के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई. जिस पर सीएमएचओ डॉ. कमला आर्य, डीपीएम शैलेंद्र सोनी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की कार्रवाई शुरू की. प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर ऋजु बाफना को भेजा. कलेक्टर ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल भोपाल संपर्क किया और एयर एंबुलेंस के लिए स्वीकृति दिलवाई.

एयर क्रॉफ्ट से किया एयरलिफ्ट

सीएमएचओ डॉ. कमला आर्य ने बताया, "प्रदेश सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके. इसके लिए पीएम श्री एयर एंबुलेंस संचालित की जा रही है. जिसमें हेलीकॉप्टर और एयर क्रॉफ्ट से मरीजों का रेस्क्यू किया जाता है.

कैंसर पीड़ित भारती गवली को एयर क्रॉफ्ट से रेस्क्यू किया जाना था. इसलिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा 108 एंबुलेंस की मदद से भारती को इंदौर एयरपोर्ट भेजा गया. जहां से एयर क्रॉफ्ट की मदद से उसे एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया."