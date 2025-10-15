अफ्रीका की टीम शुजालपुर में, बोम तकनीक से नील गायों व काले हिरणों का होगा रेस्क्यू
शाजापुर जिले में दक्षिण अफ्रीका की टीम 21 दिन तक नीलगायों व काले हिरणों का रेस्क्यू करेगी. किसानों को मिलेगी राहत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 4:10 PM IST
शाजापुर : मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान नीलगायों से परेशान हैं. नीलगाय हर साल व्यापक स्तर पर फसलों का नुकसान करती हैं. वन विभाग के पास नीलगायों को काबू में करन का कोई उपाय नहीं है. वन विभाग अपने स्तर पर कोशिश कर चुका है, लेकिन नीलगाय आकार में बड़ी होने के साथ ही बहुत तेज भागती है. कई फीट ऊंची छलांग लगाने में नीलगाय माहिर होती हैं. इसके साथ ही जंगलों में इनकी तादाद भी खासी होती है. इसलिए वन विभाग के साथ ही किसान इन्हें काबू करने में विफल हैं.
काले हिरणों व नीलगायों को पकड़ेगी टीम
अब किसानों की फसलों को नीलगाय और काले हिरण से बचाने और वन्य प्रणियों के रेस्क्यू के लिए दक्षिण अफ्रीका से 12 सदस्यों का दल बुधवार को शाजापुर पहुंचा है. यह दल शाजापुर वन विभाग की टीम के साथ गुरुवार से क्षेत्र में बोमा पद्धति से काले हिरण और नीलगाय को पकड़ने का काम शुरू करेंगे. दक्षिण अफ्रीका से 12 सदस्यों का दल शुजालपुर पहुंचा, जहां स्कूली छात्राओं द्वारा भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनका स्वागत सत्कार किया गया.
शाजापुर जिले में 21 दिन चलेगा अभियान
अफ्रीका से आया यह दल शाजापुर जिले में करीब 21 दिन तक रहेगा और जिले के शुजालपुर एवं कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में नीलगाय एवं काला हिरण को बोमा पद्धति से पकड़ेंगे. इन इलाकों में किसान काले हिरणों व नीलगायों से काफी परेशान हैं. लंबे समय से किसान इन वन्य जीवों को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं. इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में वाइल्डलाइफ से जुड़े लोगों को वन्य जीवों का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया है.
अफ्रीका से 3 सदस्य और आएंगे
दक्षिण अफ्रीका टीम के 3 अन्य सदस्य एक-दो दिन में शुजालपुर पहुंचेंगे. दक्षिण अफ्रीका वाइल्डलाइफ से जुड़ी टीम के सदस्यों द्वारा हेलीकॉप्टर से हिरणों को हांक कर बोमा पद्धति के माध्यम से पकड़ने काम गुरुवार से शुरू होगा. शाजापुर डीएफओ हेमलता शाह ने बताया "शुजालपुर क्षेत्र से काले हिरणों का रेस्क्यू कर इन्हें गांधी सागर अभ्यारण मंदसौर भेजा जाना प्रस्तावित है. अफ्रीकी टीम द्वारा यह अभियान लगभग 21 दिन तक चलाया जाएगा."
वन्य जीवों की सुरक्षा भी प्राथमिकता
बोमा पद्धति को सीखने के लिए केंद्रीय वन विभाग तथा मध्य प्रदेश वन विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी भी इस रेस्क्यू में शामिल रहेंगे. दक्षिण अफ्रीका टीम के लीडर कैस्टर विक्रय ने बताया उनके देश में लंबे समय से बोमा पद्धति अपनाई जा रही है. उनकी टीम का प्रयास रहता है कि वन्य जीव को किसी प्रकार की हानि ना हो. उनका रेस्क्यू कर निर्धारित स्थान पर पहुंचाया जाए. इसके लिए वे ग्राउंड लेवल पर जाकर स्थिति को देखेंगे तथा इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी.
जानवरों को पकड़ने की क्या है बोमा पद्धति
बोमा पद्धति अफ्रीकी तकनीक है. इसके तहत बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें इसमें फंसाया जाता है. "बोमा" तकनीक को पहली बार राजस्थान में अभ्यास में लाया गया है. इसका उपयोग राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और स्थानांतरित करने के लिए किया गया था. बोमा तकनीक में जानवर को पकड़ने के दौरान उनकी सुरक्षा पर भी फोकस रहता है.