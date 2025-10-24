ETV Bharat / state

शाजापुर में फिर पकड़े गए 69 काले हिरण, बोमा पद्धति से ब्लैकबक और नीलगाय का रेस्क्यू

दक्षिण अफ्रीका से आई टीम ने गुरुवार को शाजापुर में पकड़े 69 काले हिरण, सभी को गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया.

SHAJAPUR 69 BLACKBUCKS RESCUE
शाजापुर में पकड़े गए 69 काले हिरण (MP Public Relations Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 6:15 PM IST

3 Min Read
शाजापुर: अफ्रीका से आई टीम शाजापुर में लगातार हिरणों को पकड़ रही है. गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशंस की टीम और वन विभाग की टीम ने 69 और हिरणों को पकड़ने में सफलता पाई है. हिरणों को पकड़ने के चलिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अभी तक 148 हिरण पकड़े गए हैं. ये सारे हिरण बोमा तकनीक से पकड़े जा रहे हैं.

गुरुवार को पकड़े 69 काले हिरण

शाजापुर के किसानों की फसलों को काले हिरण और नीलगाय से बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जहां वन्य प्राणियों को बोमा पद्धति से पकड़ा जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशंस की टीम व वन विभाग की टीम ने गुरुवार को 69 काले हिरण पकड़े हैं. कलेक्टर ऋजु बाफना ने जानकारी देते हुए बताया कि "काले हिरणों को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें टीम को प्रतिदिन सफलता मिल रही है. गुरुवार को 69 काले हिरण पकड़े गए हैं. इससे पहले 48 काले हिरण पकड़े गए थे, उसके बाद 31 फिर गुरुवार को 69 काले हिरण को बोमा पद्धति से पकड़ा गया है.

GANDHI SAGAR WILDLIFE SANCTUARY
बोमा पद्धति से काले हिरण और नीलगाय पकड़े जा रहे (MP Public Relations Image)

अभी तक 148 हिरण पकड़े गए

अभी तक दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशंस की टीम व वन विभाग की टीम ने अभी तक कुल 148 हिरणों को पकड़ लिया है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों का पालन किया जा रहा है. खेतों को नुकसान पहुंचाने की समस्या के निदान के लिए दक्षिण अफ्रकी की कंजर्वेशन सॉल्यूशंस की टीम को भारत बुलाया गया है. वे बोमा पद्धति से काले हिरण को पकड़ने का अभियान चला रहे हैं.'

SHAJAPUR AFRICAN TEAM BOMA METHOD
काले हिरण और नीलगाय को पकड़ने का ड्रोन इमेज (MP Public Relations Image)

वहीं वन मंडलाधिकारी देवास व अभियान प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पटेल ने बताया कि "गुरुवार को शाजापुर के कालापीपल तहसील के लसूडिया घाघ व निपनिया खुर्द में बोमा लगाया गया. पकड़े गए हिरणों को गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल में छोड़ा गया.

किसानों को मिलेगी राहत

इस अभियान के तहत अब तक 148 काले हिरणों को पकड़कर वन में छोड़ा गया. इससे किसानों को होने वाले फसल नुकसान में कमी आएगी. इस तरह का देश में ये पहला अभियान है. यह अभियान अगले 5 नवंबर तक शाजापुर में चलाया जाएगा. आसपास के ग्रामवासियों से अपील की गई है कि आने वाले दिनों की कार्रवाई के दौरान खेतों में जब हेलिकॉप्टर द्वारा हांका लगाया जा रहा है, तो काले हिरणों के पीछे ना भागे. साथ ही साथ ग्रामवासियों से निवेदन है कि जब अभियान चल रहा है तो आसपास के रास्तों में गाड़ियों में ना घूमे.

TAGGED:

SHAJAPUR AFRICAN TEAM BOMA METHOD
SHAJAPUR NILGAI RESCUED
GANDHI SAGAR WILDLIFE SANCTUARY
SHAJAPUR BOMA METHOD BLACKBUCKS
SHAJAPUR 69 BLACKBUCKS RESCUE

