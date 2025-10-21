ETV Bharat / state

हेलीकॉप्टर से पकड़े गए 48 ब्लैकबक, अफ्रीकी टीम ने बोमा पद्धति से किया रेस्क्यू

शाजापुर में दिवाली के दिन शुरू हुआ काले हिरण और नीलगाय का रेस्क्यू, ऑपरेशन के पहले दिन 48 ब्लैकबक पकड़े.

SHAJAPUR 48 BLACKBUCKS RESCUED
अफ्रीका के टीम ने बोमा पद्धति से किया 48 ब्लैकबक का रेस्क्यू (जनसंपर्क विभाग, शाजापुर)
शाजापुर: अफ्रीका से आई टीम के साथ वन विभाग अमले ने पहले दिन हेलीकॉप्टर से 48 काले हिरण (ब्लैकबक) पकड़ने में सफलता हासिल की है. पकड़े गए सभी ब्लैकबक को सुरक्षित तरीके से लोडिंग वाहनों के माध्यम से मंदसौर भेजा गया. अब मंगलवार शाम से वापस रेस्क्यू की कार्रवाई, अफ्रीका से आई टीम और वन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

दीपावली के दिन 48 ब्लैकबक किए गए रेस्क्यू

शाजापुर के ग्राम इमलीखेड़ा में साउथ अफ्रीका से आई रेस्क्यू टीम और वन विभाग अमले ने संयुक्त रूप से हेलीकॉप्टर के माध्यम से काले हिरण घेरकर बोमा की तरफ ले गए और फिर काले हिरण के झुंड को बोमा में प्रवेश करवाया गया. रेस्क्यू के पहले ही दिन साउथ अफ्रीका से आई टीम व वन विभाग अमले को बड़ी सफलता हाथ लगी. सोमवार को दीपावली के मौके पर टीम ने हेलीकॉप्टर से ब्लैकबक के झुंड को घेरना शुरू किया और 48 ब्लैकबक पकड़े गए.

हेलीकॉप्टर से हांक कर पकड़े गए 48 ब्लैकबक (जनसंपर्क विभाग, शाजापुर)

मुआयना करने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू कार्य

शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना जानकारी देते हुए बताया कि "अफ्रीका से आई टीम के सदस्यों एवं वन विभाग अमले द्वारा पिछले 6 दिनों से क्षेत्र का मुआयना किया जा रहा था. पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी, जिसे सोमवार को साकार किया. पूरा काम प्लानिंग के हिसाब से टीम द्वारा किया गया. इसमें किसी भी अन्य वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं हुआ है. इस रेस्क्यू में साउथ अफ्रीका की टीम ने स्थानीय वन विभाग के सहयोग से अपना काम सुचारू रूप से शुरू किया.

Shajapur African Rescue Team
हेलीकॉप्टर से हांक कर पकड़े गए 48 ब्लैकबक (जनसंपर्क विभाग, शाजापुर)

सरकार ने टीम को मुहैया कराया हेलीकॉप्टर

इस रेस्क्यू में साउथ अफ्रीका टीम की मदद करने के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर मुहिया करवाया है. जिसकी मदद से ऊपर से हिरण के झुंड को देखकर उन्हें भगाकर साउथ अफ्रीका और वन विभाग की टीम द्वारा बनाए गए बोमा में लाने का काम किया. इसके बाद वहां से रेस्क्यू कर इन हिरण को मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण में सुरक्षित भेजा गया हैं.

Shajapur Boma method Rescue
48 काले हिरण पकड़ने में सफलता हासिल की (जनसंपर्क विभाग, शाजापुर)

बड़ी संख्या में मौजूद रहे ग्रामीण

क्षेत्र के किसानों द्वारा नीलगाय और काले हिरण को पकड़ने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि इन वन्य प्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था. सोमवार को जब इन वन्य प्राणियों को अफ्रीका से आई टीम एवं वन विभाग अमले द्वारा बोमा पद्धति से पकड़ा गया तो इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे.

SHAJAPUR BOMA METHOD RESCUE
HELICOPTER BLACKBUCKS RESCUE
SHAJAPUR NILGAI BLACKBUCKS RESCUE
SHAJAPUR AFRICAN RESCUE TEAM
SHAJAPUR 48 BLACKBUCKS RESCUED

