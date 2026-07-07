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शाजापुर के कुएं में मिला 13 हिरण सहित 1 कुत्ते का शव, आनन-फानन में पहुंचा वन अमला

शाजापुर में 13 हिरण और 1 कुत्ते का शव कुएं में मिला, सभी हिरणों का पोस्टमार्टम के बाद किया गया अंतिम संस्कार.

SHAJAPUR 13 DEAD DEER 1 DOG FOUND
कुएं में मिले 13 हिरण 1 कुत्ते के शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 4:08 PM IST

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शाजापुर: खरदौनकलां गांव के जंगल में एक कुएं में 13 हिरणों और एक डॉग का शव तैरते मिला है. जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम कराया. जिसके बाद हिरणों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम का कहना है कि यह हादसा संभवत: शिकारी कुत्तों से बचने के चक्कर में हुआ है, क्योंकि कुएं में हिरणों के साथ एक कुत्ते का भी शव मिला है.

सभी हिरणों का कराया गया पोस्टमार्टम

जिला वन अधिकारी बीएस बघेल ने बताया, "शाजापुर अंतर्गत कालापीपल तहसील के खरदौनकलां में एक कुएं में गिरने से 13 हिरणों और एक आवारा कुत्ते की मौत हो गई. इनमें 4 नर और 9 मादा हिरण शामिल हैं. सभी का पोस्टमार्टम करवाया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी. फिलहाल प्रकरण बनाया जा रहा है."

कुएं की क्षतिग्रस्त मुंडेर से नीचे गिरे हिरण

ग्रामीणों के अनुसार कुएं पर सुरक्षा के लिए मुंडेर बनी हुई है, लेकिन उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. आशंका है कि इसी स्थान से हिरण कुएं में गिरे. घटना कब हुई, इसका स्पष्ट पता नहीं चल सका. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी, नायब तहसीलदार और विभागीय अमला मौके पर पहुंचा. जिसके बाद वन्यजीव संरक्षण के नियमों के तहत पंचनामा तैयार किया गया और शवों का परीक्षण करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई. वन्य अमले ने ग्रामीणों के सहयोग से मृत वन्यजीवों का अंतिम संस्कार किया.

किसान ने सबसे पहले देखा ये मंजर

खेत मालिक अपनी फसल पर दवा का छिड़काव करने खेत पहुंचा था. इसी दौरान उसकी नजर खेत में स्थित कुएं में पड़ी, जहां बड़ी संख्या में हिरण मृत अवस्था में दिखाई दिए. जिसके बाद उसने तत्काल ग्राम सरपंच को सूचना दी. इसके बाद पुलिस के माध्यम से वन विभाग को इस घटना से अवगत कराया गया.

प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि हिरणों का झुंड किसी कुत्ते से बचने के लिए तेज गति से भाग रहा था. इसी दौरान अंधाधुंध दौड़ते हुए सभी हिरण खेत के कुएं में गिर गए. जिस कुत्ते से वे बचने का प्रयास कर रहे थे, वह भी कुएं में गिर गया और उसकी भी मौत हो गई. मृत हिरणों में 4 नर एवं 9 मादा शामिल है.

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