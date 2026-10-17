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BJP विधायक का करीबी साइबर फ्रॉड मामले में गिरफ्तार, उठा ले गयी गुजरात की पुलिस

शैलेंश मिश्रा ( ETV Bharat )

बक्सर: गुजरात में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मामले की जांच का तार बिहार के बक्सर तक पहुंच गया है. गुजरात के दाहोद जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने बक्सर नगर थाना क्षेत्र के फुआ घाट में छापेमारी कर शैलेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उसे बक्सर सदर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा का करीबी बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बैंक खाते के जरिए रकम के ट्रांजेक्शन से जुड़े मामले में की गई है. गुजरात पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को अपने साथ ले गई. इस कार्रवाई के संबंध में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुजरात के दाहोद जिले की पुलिस बक्सर आई थी. स्थानीय पुलिस के सहयोग से फुआ घाट से शैलेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.