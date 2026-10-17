BJP विधायक का करीबी साइबर फ्रॉड मामले में गिरफ्तार, उठा ले गयी गुजरात की पुलिस
गुजरात साइबर फॉड मामले में बीजेपी विधायक के करीबी शैलेश मिश्रा को पुलिस ने गिरप्तार किया. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : October 17, 2026 at 8:45 PM IST
बक्सर: गुजरात में दर्ज साइबर फ्रॉड के एक मामले की जांच का तार बिहार के बक्सर तक पहुंच गया है. गुजरात के दाहोद जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने बक्सर नगर थाना क्षेत्र के फुआ घाट में छापेमारी कर शैलेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. उसे बक्सर सदर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा का करीबी बताया जा रहा है.
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई बैंक खाते के जरिए रकम के ट्रांजेक्शन से जुड़े मामले में की गई है. गुजरात पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को अपने साथ ले गई. इस कार्रवाई के संबंध में नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुजरात के दाहोद जिले की पुलिस बक्सर आई थी. स्थानीय पुलिस के सहयोग से फुआ घाट से शैलेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया.
"आरोपी के बैंक खाते से रुपये के ट्रांजेक्शन से जुड़ा मामला है. मोबाइल की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गुजरात पुलिस उसे अपने साथ ले गई. हालांकि, उपलब्ध प्राथमिकी के विवरण से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि शिकायत में वर्णित पूरी रकम के ट्रांजेक्शन में गिरफ्तार व्यक्ति की भूमिका क्या थी." -मनोज कुमार सिंह, नगर थानाध्यक्ष
क्या है पूरा मामला?
गुजरात के दाहोद जिले के झालोद निवासी प्रतिमकुमार कांतुभाई सांगड़ा ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता सुखसर स्थित सीएचसी अस्पताल में नौकरी करते हैं. प्राथमिकी में कुल 10 लाख 20 हजार रुपये की धोखाधड़ी का उल्लेख है.
दर्ज मामले के अनुसार, शेयर बाजार में बड़े मुनाफे का लालच देकर कथित तौर पर एक फर्जी ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी की गई. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
स्थानीय नगर थाना पुलिस के सहयोग से फुआ घाट इलाके में छापेमारी की गई, जहां से शैलेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया. गुजरात पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को अपने साथ गुजरात ले गई. पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर अंतरराज्यीय साइबर अपराध के मामलों में बैंक खातों और उनसे जुड़े लेनदेन की जांच को चर्चा में ला दिया है.
सोशल मीडिया पर चर्चा तेज
गिरफ्तार शैलेश मिश्रा को भाजपा विधायक आनंद मिश्रा का करीबी और बक्सर नगर परिषद में उनका प्रतिनिधि बताया जा रहा है. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विधायक आनंद मिश्रा के साथ आरोपी की बताई जा रही तस्वीरें साझा की जा रही हैं. इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हैं. हालांकि, किसी व्यक्ति के साथ तस्वीर सामने आना अपने आप में किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं है.
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