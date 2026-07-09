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बोकारो वन भूमि घोटाला: मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह बिहार से गिरफ्तार

बोकारो वन भूमि घोटाले के मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

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झारखंड सीआईडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 9:30 AM IST

4 Min Read
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रांची: झारखंड के चर्चित बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. सीआईडी ने मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद उसे रांची लाया गया. जहां कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

वन विभाग जमीन घोटाले में हुई गिरफ्तारी

बोकारो वन भूमि घोटाले मामले की जांच सीआईडी और ईडी दोनों कर रही है. सीआईडी द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि शैलेश सिंह की गिरफ्तारी बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में हुई है.

सीआईडी के अनुसार शैलेश के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक साजिश रचने और सरकारी वन भूमि को निजी बताकर बेचने के पुख्ता सबूत मिले हैं. ईडी और सीआईडी की जांच में यह भी सामने आया कि शैलेश कुमार सिंह ने इजहार अंसारी और अख्तर अंसारी से पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी. इसके बाद कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे संरक्षित वन भूमि को निजी जमीन बताकर बेचा गया. सीआईडी ने अपनी चार्जशीट और केस डायरी में भी इन तथ्यों का जिक्र किया है.

क्या है पूरा मामला

यह मामला बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा की 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि से जुड़ा है. इस जमीन को लेकर लंबे समय से फर्जीवाड़े की शिकायतें सामने आ रही थीं. अब सीआईडी और ईडी की जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में बताया कि 'उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी ने सरकारी सर्किल रेट से करीब 11 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन बेची. जहां सरकारी सर्किल दर 50 हजार रुपये प्रति डिसमिल थी, वहीं खरीदारों से 5 लाख 50 हजार रुपये प्रति डिसमिल तक वसूले गए. बेबी देवी नाम की महिला ने 5 डिसमिल जमीन खरीदी. सरकारी कागजों में इसकी कीमत सिर्फ 2.50 लाख रुपये दिखाई गई, जबकि वास्तव में कंपनी को 22.50 लाख रुपये दिए गए यानी सरकारी रिकॉर्ड और असली भुगतान में भारी अंतर मिला.

मालिकाना हक को लेकर भी हुआ खुलासा

सबसे चौंकाने वाला खुलासा जमीन के मालिकाना हक को लेकर हुआ. इजहार अंसारी ने दावा किया था कि उसके दादा समिरुद्दीन अंसारी ने वर्ष 1933 में सरकारी नीलामी के जरिए यह जमीन खरीदी थी. लेकिन जांच में पता चला कि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 9 साल 5 महीने थी. कानून के मुताबिक इतनी कम उम्र का बच्चा नीलामी में हिस्सा ही नहीं ले सकता है.

इसके बाद जांच एजेंसियों को दस्तावेजों के फर्जी होने का मजबूत आधार मिला. तीन सदस्यीय जांच समिति ने रिकॉर्ड की जांच के दौरान पाया कि कई सरकारी दस्तावेजों के महत्वपूर्ण पन्ने गायब थे. वर्ष 1993 के वॉल्यूम नंबर 58 से जुड़े कई पन्ने फाड़ दिए गए थे. वहीं, एक सेल सर्टिफिकेट भविष्य की तारीख यानी वर्ष 2025 में जारी दिखाया गया, जबकि उसका रिकॉर्ड पुरुलिया निबंधक कार्यालय में मिला ही नहीं.

बोकारो स्टील प्लांट ने हैंडओवर की थी जमीन

झारखंड के बोकारो जिले के तेतुलिया में भू माफिया और अंचल कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 117 एकड़ से ज्यादा वन भूमि बेच दी गई थी. यह वही जमीन है जिन्हें बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा वन विभाग को वापस लौटाया गया था. जमीन माफिया को लेकर बोकारो वन प्रमंडल के प्रभारी वनपाल सह वनरक्षक रुद्र प्रताप सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी.

कैसे हुआ जमीन घोटाले का खुलासा

जांच के बाद सामने आई कि बोकारो में अधिकारी और भू माफियाओं ने मिलकर 117 एकड़ जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेच दी. इस घोटाले में बोकारो के आधा दर्जन भू माफिया, कई अंचल कर्मी और छह से ज्यादा बोकारो स्टील प्लांट के अफसरों की मिलीभगत की बात सामने आई थी.

बोकारो में हुए वन भूमि घोटाले मामले की जांच को लेकर आईजी सीआईडी ने पश्चिम बंगाल के डिप्टी कमिश्नर को भी पत्र लिखा था और ओरिजनल कागजात की मांग की थी, ताकि जमीन की सही-सही जानकारी सीआईडी को मिल सके. ऑरिजनल कागजात हासिल करने के बाद इस बड़े घोटाले की परत दर परत खुलती गई.

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