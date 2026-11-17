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कानपुर में पोस्ट ऑफिस से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला शैलेंद्र गिरफ्तार, 80% कमीशन बाबू लेते थे

कानपुर: डाकघर में पैसा जमा करने और खाता खुलवाने के नाम पर भोले-भाले ग्रामीणों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का घाटमपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शैलेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.



बेटी की शादी का कर्ज बना ठगी की वजह:

शैलेंद्र ने पूछताछ में बताया कि उसने 1989 से 1999 के बीच अस्थायी तौर पर डाक सेवक के रूप में काम किया था. नौकरी पक्की कराने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन याचिका खारिज हो गई. इसके बाद वह घाटमपुर डाकघर में कार्यरत अपने चाचा हरी नारायण द्विवेदी के साथ हेल्पर के तौर पर काम करने लगा.



साल 2015 में शैलेंद्र ने अपनी बड़ी बेटी अनुष्का की शादी की, जिसमें उसके ऊपर करीब 3.50 लाख रुपये का कर्ज चढ़ गया. इस कर्ज को उतारने के लिए उसने डाकघर के ही एक तत्कालीन बाबू से मदद मांगी. आरोप है कि बाबू ने उसे एजेंसी लेकर ग्रामीणों का पैसा जमा कराने के नाम पर ठगी करने का रास्ता सुझाया और यहीं से इस काले कारोबार की शुरुआत हुई.





आरोपी शैलेंद्र ने पुलिस को बताया कि वह ग्रामीणों को झांसे में लेकर डाकघर में खाते खुलवाने और रकम जमा करने के नाम पर पैसे ऐंठता था. शुरुआती दौर में ठगी की कुल रकम का 30 फीसदी हिस्सा शैलेंद्र को मिलता था, जबकि 70 प्रतिशत हिस्सा डाकघर में तैनात बाबू खुद रखता था.



साल 2020 में बाबू के हटने के बाद डाकघर में नरेश शाह नाम के बाबू की तैनाती हुई. नरेश शाह ने शैलेंद्र को धमका कर इस खेल में अपना हिस्सा बढ़ा लिया और ठगी की रकम का 80 फीसदी हिस्सा खुद रखने लगा, जबकि मास्टरमाइंड शैलेंद्र के हिस्से में महज 20 प्रतिशत रकम ही आती थी.



जब घाटमपुर पुलिस ने डाकघर के अभिलेखों को खंगाला, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. पुलिस की जांच में पता चला कि ठगी का सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन साल 2020 से 2024 के बीच किया गया, जिसकी रकम करीब 25 से 29 लाख रुपये के आसपास है.



कानपुर के घाटमपुर उप डाक घर में हुए करोड़ो के घोटाले में पुलिस ने दो FIR दर्ज की है. इसमें पहली 21 लोगों की तहरीर पर डाक विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंट समेत 6 लोगों के खिलाफ और दूसरी कानपुर डाक घर अधीक्षक रवि की तहरीर पर क्लर्क शिवम सचान और उप डाक पाल राकेश मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई.



रवि कुमार ने बताया था कि घाटमपुर निवासी आकांक्षा चौरसिया ने शिकायत देकर पिता के खाते से चार लाख 15 हजार रुपए, दो लाख 98 हजार रुपये गबन करने का आरोप लगाया था. जिसकी जांच में तत्कालीन डाक सहायक शिवम सचान निवासी बिजौली थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर व उप डाकपाल राकेश कुमार मिश्रा निवासी कृष्ण विहार नौबस्ता को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया था.



इस मामले में पुलिस ने दोनों को कस्बे की पोस्ट ऑफिस गली से रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया. वहीं एजेंट शैलेंद्र पांडेय की तलाश में पुलिस की पांच टीमें दबिश दे रही थीं. मंगलवार को पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया.



इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि ग्रामीणों से डाकघर में पैसा जमा करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में डाकघर के कर्मचारियों की मिलीभगत की बात भी सामने आई है. रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.