सपना ऐसे सच होता है, एक दिन की थानेदार बिटिया बनी सब-इंस्पेक्टर, पढ़िए शैलजा की सफलता की कहानी
एक दिन के लिए थाने में अतिथि के रूप में बनाई गई थी थानेदार, आंखों में पाला थानेदार बनने का सपना, मेहनत से पाई सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 2:34 PM IST
कानपुर: कहावत है कि 'सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देती' कानपुर के नर्वल कस्बे की रहने वाली शैलजा दिवाकर ने सब-इंस्पेक्टर बनकर, इस बात को न केवल सच कर दिखाया है, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम की है, जो उन लाखों युवाओं को प्रेरित करेगी, जो तमाम परेशियों के बावजूद सफलता की बुलंदी को छूना चाहते हैं.
महज आठ महीने पहले, 28 सितंबर 2025 का दिन शैलजा की जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत होनहार छात्रा शैलजा को एक दिन के लिए नर्वल थाने की कमान सौंपी गई थी. पुलिस की वर्दी पहनकर जब वह थाने की कुर्सी पर बैठी, तो उस दिन के अनुभव ने उसके भीतर खाकी वर्दी के प्रति एक ऐसा सम्मान और जुनून पैदा किया कि उसने अपने भविष्य की दिशा ही बदल दी.
शैलजा की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही संघर्षपूर्ण भी है. उनके पिता शिव स्वरूप दिवाकर एक अत्यंत साधारण इंसान हैं, जो जाजमऊ में लोगों के कपड़ों पर इस्त्री करके अपने परिवार का पेट पालते हैं. आर्थिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी.
शैलजा ने प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की, फिर एसडी मेमोरियल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट और गणेश शंकर महाविद्यालय से बीए किया. पढ़ाई में हमेशा मेधावी रही शैलजा का हाईस्कूल में 82% और इंटरमीडिएट में 81% अंक आए.
शैलजा बताती हैं कि जब वह एक दिन के लिए थानेदार बनी थीं, तो उनकी मुलाकात वहां तैनात सब-इंस्पेक्टर दीपा से हुई. दीपा मैम से मिली सीख और मार्गदर्शन ने शैलजा के मन में पुलिस अधिकारी बनने की आग को और तेज कर दिया. उन्होंने दीपा मैम को अपना आदर्श माना और उन्हीं के मार्गदर्शन में यूपी पुलिस की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की.
मंगलवार की रात जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, शैलजा का नाम चयनित सूची में देखकर उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. नर्वल थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह और स्थानीय लोगों ने भी शैलजा को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया. शैलजा का कहना है कि सब-इंस्पेक्टर बनना उनके सफर की शुरुआत है, अंत नहीं. वह फिलहाल घर पर रहकर पीसीएस की तैयारी कर रही हैं और प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज की सेवा करना उनका अंतिम लक्ष्य है.
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