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शहजादपुर ट्रिपल मर्डर केस: अंबाला CIA-1 और बदमाश के बीच मुठभेड़, दोनों पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार

नारायणगढ़ में CIA-1 टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़. शहजादपुर ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से घायल.

Encounter in Ambala
Encounter in Ambala (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 10:40 AM IST

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अंबाला: नारायणगढ़ में CIA-1 टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के बाद सीआईए की टीम ने शहजादपुर ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी को दोनों पैरों में गोली मारने के बाद काबू किया. सीआईए की टीम को देखकर बदमाश ने खेतों में भागने की कोशिश की. इस दौरान उसने लगातार फायरिंग जारी रखी. जवाबी कार्रवाई में CIA-1 की गोली आरोपी के दोनों पैर में लगी. जिसके चलते वो घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अंबाला में मुठभेड़: गनीमत रही कि सीआईए स्टाफ को गोली नहीं लगी. इस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से लगभग 8 राउंड फायर हुए. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं. अंबाला सीआईए-01 टीम को गश्त के दौरान आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शहजादपुर क्षेत्र में अपने ही परिवार के सदस्यों की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी ने सीआईए की टीम पर फायरिंग कर दी.

शहजादपुर ट्रिपल मर्डर केस: अंबाला CIA-1 और बदमाश के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

आरोपी ने सीआईए की टीम पर की फायरिंग: जानकारी के अनुसार, सीआईए-01 की टीम नारायणगढ़ क्षेत्र में मुस्तैदी से गश्त पर थी. इसी दौरान टीम को एक संदिग्ध नौजवान मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो आरोपी ने बाइक रोकने के बजाय CIA-1 की टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी. आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहाड़ी पुर गांव से ठीक पहले अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर खेतों की तरफ पैदल ही भागने लगा.

CIA-1 की गोली लगने से आरोपी घायल: खेतों में पीछा कर रही CIA-1 की टीम पर आरोपी ने लगातार फायरिंग जारी रखी. आत्मरक्षा और आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से लगभग 08 राउंड फायर हुए. जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों टांगों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं.

शहजादपुर ट्रिपल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार: सीआईए प्रभारी निरीक्षक हरजिंद्र सिंह ने बताया कि "आरोपी ने बीते दिनों थाना शहजादपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अपने ही परिवार के सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. CIA-1 टीम काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी. मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ ले जाया गया. वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सिविल अस्पताल अंबाला शहर रेफर कर दिया है. फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में उपचाराधीन है. अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी. रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी और मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

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