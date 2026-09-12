मेरठ जेल के बाहर हिस्ट्रीशीटर के रिश्तेदार ने बनाई रील; वायरल होने के बाद 5 के खिलाफ FIR
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के जेल में बंद बेटे फिरोज उर्फ भूरा से मुलाकात करने पहुंचे थे सभी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 4:15 PM IST
मेरठ: चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर कानून व्यवस्था को चुनौती देती टशनबाजी का मामला सामने आया है. बसपा शासन में पूर्व मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी के जेल में बंद बेटे फिरोज उर्फ भूरा से मुलाकात करने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर के परिजनों और उसके दोस्तों ने जेल के सामने रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इस मामले में पुलिस ने शहजाद मेवाती और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना बज रहा है. वीडियो में जिलाबदर और हिस्ट्रीशीटर नदीम मेवाती का रिश्तेदार शहजाद मेवाती अपने साथियों के साथ टशन दिखाते नजर आ रहा है. सराय बहलीम इलाके में तमंचा लहराकर पड़ोसी के घर में घुसने और धमकी देने के आरोप में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर मेरठ जिला कारागार भेजा गया था. भूरा से मुलाकात करने शहजाद मेवाती अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ जेल पहुंचा था. मुलाकात के बाद जैसे ही सभी बाहर निकले, उन्होंने जेल के मुख्य गेट के सामने मोबाइल से वीडियो शूट किया.
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया तो एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देश पर मेडिकल थाना पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने शहजाद मेवाती और उसके चार अज्ञात साथियों के खिलाफ एफआईआर FIR दर्ज कर ली है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज उर्फ भूरा वर्तमान में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है. उससे मिलने के लिए जिलाबदर हिस्ट्रीशीटर नदीम मेवाती का रिश्तेदार शहजाद मेवाती अपने साथियों के साथ जेल पहुंचा था. इन्होंने जेल परिसर के बाहर रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी. इस मामले का संज्ञान लेते हुए मेडिकल पुलिस थाने में नामजद व अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. वीडियो में दिख रहे अन्य युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा.
वाराणसी : युवती के अपहरण के वायरल वीडियो से मची सनसनी
वाराणसी में सोशल मीडिया पेज पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिससे सनसनी फ़ैल गई है. वीडियो में सरेराह कुछ लोग युवती को ज़बरदस्ती गाड़ी के बैठाते हुए दिखाई दिए. पुलिस की जांच के बाद सच्चाई कुछ और ही निकली.
वायरल वीडियो में कुछ लोग एक युवती को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं. युवती इस दौरान संघर्ष करती हुई भी दिखाई दे रही है. काफ़ी रस्साकस्सी के बाद युवती को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जाता है और उसे कार सवार लोग लेकर निकल जाते हैं. इस पूरे घटना का वहां खड़े कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया.
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने छानबीन की. पता चला कि घटना रोहनिया क्षेत्र में हुई थी. एसीपी अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि, गाड़ी के नंबर से कार सवार लोगों का पता निकाला गया और मोबाइल नंबर की जानकारी मिली. पता चला कि गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने वाले लोग अपहरणकर्ता नहीं बल्कि लड़की के भाई और उसके पिता थे. लड़की चंदौली की रहने वाली है, जो घर से नाराज होकर वाराणसी आ गई थी. रास्ते में मिलने पर इसे घर चलने के लिए कहा जा रहा था.
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