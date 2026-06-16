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लखनऊ: स्कूटर मैकेनिक का बेटा शाहरुख, हॉकी चैंपियनशिप जीत कर रचा इतिहास

शाहरुख भारतीय अंडर-18 टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं. शनिवार को भारत ने एशिया कप फाइनल जीता. पिता तसव्वुर अली ने फुटपाथ पर मोपेड ठीक करते और पंचर बनाते हुए कभी भी बेटों का हौसला टूटने नहीं दिया.

तसव्वर के दो बेटे हैं. बड़ा अमीर और छोटा शाहरुख, आमिर भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि शाहरुख प्ले खेलते ही अंडर 18 टीम में जगह बना ली. दोनों हॉकी हॉस्टल खेल निदेशालय से जुड़े हैं.

लखनऊ: फुटपाथ पर स्कूटर और मोपेड ठीक करने वाले तसव्वुर अली के बेटे शाहरुख ने भारत को अंडर-18 हॉकी एशिया कप का खिताब दिलाकर शहर और देश का नाम रौशन कर दिया है. टीम इंडिया चैंपियन बनी तो लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग पर जल निगम कार्यालय के बाहर बैठे पिता तसव्वुर की आंखें छलक पड़ीं.

गरीबी की हालत में ही बेटों को केडी सिंह बाबू सोसायटी में हॉकी सीखने के लिए भेजा. ओलंपियन सैयद अली, सुजीत कुमार और कोच राशिद अजीज ने दोनों भाइयों को तराशा. इसके बाद खेल निदेशालय के स्पोर्ट्स हॉस्टल में दोनों ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया.

उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह भी इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार की दी गई सुविधाओं का इन लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है.



बड़े बेटे आमिर 4 साल पहले 2022 में भारतीय टीम में चुने गए. सुल्तान जोहोर कप चार बार खेले और टीम के कप्तान भी रहे. अब आमिर को यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिलने वाली है. आमिर का सपना है कि पिता को फुटपाथ से हटाकर बड़ी दुकान खुलवा दें.



पिता तसव्वुर कहते हैं कि बेटों की वजह से अब मान-सम्मान मिल रहा है. जीवन में जितना संघर्ष किया, उसका फल अब अल्लाह दे रहा है. उन्होंने बताया कि 40 साल हो गए मुझे गाड़ियों की मरम्मत करते होए, मैं अपने दोनों लड़कों को कभी हॉकी खेलने से नहीं रोका. वह जैसे तैसे जुगाड़ करके हॉकी की व्यवस्था करते थे और खेलते थे. वह अपने लगन से इस मुकाम तक पहुंचे हैं.

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