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हिमाचल में कंप्लीट होने से पहले ही गिरा निर्माणाधीन पुल, जानें क्या थी वजह

धर्मशाला: जिला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल में धनोटू-ललेटा-बनुमहादेव सड़क मार्ग पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है. ये निर्माणाधीन पुल तैयार होने से पहले ही गिर गया. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया है.

दरअसल सोमवार रात क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद गज खड्ड में अचानक आए तेज फ्लड ने भारी तबाही मचा दी. तेज बहाव की चपेट में आने से निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. पुल गिरने पर लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाए हैं. करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस 50 मीटर लंबे सिंगल लेन पुल का निर्माण कार्य लगभग आठ महीने पहले शुरू हुआ था. पुल का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाना था, लेकिन बेमौसमी बारिश और अचानक बढ़े जलस्तर ने फिनिशिंग से पहले ही निर्माण कार्य को भारी नुकसान पहुंचा दिया. राहत की बात यह रही कि पुल के मुख्य पिलर सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

तेज बहाव में बही शटरिंग

जानकारी के अनुसार पुल की स्लैब चरणबद्ध तरीके से डाली जा रही थी और इसके लिए गज खड्ड में शटरिंग की गई थी. सोमवार रात भारी बारिश के कारण खड्ड में जलस्तर अचानक बढ़ गया. तेज बहाव के चलते शटरिंग के नीचे से सामग्री बह गई, जिससे निर्माणाधीन ढांचा क्षतिग्रस्त होकर ढह गया.