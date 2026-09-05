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देर रात बाइक सवार तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत, एक ही गांव के रहने वाले थे मृतक

शाहपुर में भलेड़ पावर हाउस के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. सुबह स्थानीय लोगों को हादसे के बारे में जानकारी मिली.

मौके पर पहुंचे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया
मौके पर पहुंचे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 1:17 PM IST

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कांगड़ा: शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन बाइक सवार युवकों की भलेड़ पावर हाउस के समीप मौत हो गई. बताया जा रहा है कि देर रात तीनों एक ही बाइक पर घर लौट रहे थे. इसी दौरान भलेड़ पावर हाउस के पास मोटरसाइकिल खाई में जा गिरी और तीनों ने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान अशोक कुमार, प्रिंस और पवन कुमार के रूप में हुई है. तीनों ही युवक शाहपुर की दरीणी पंचायत में स्थित झुनेना गांव के रहने वाले थे. इस दुखद हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है.

हादसे की सूचना जैसे ही गांव वालों और परिजनों को मिली, इलाके में चीख-पुकार मच गई. एक साथ गांव के तीन चिराग बुझ जाने से लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला अस्पताल भिजवाने की प्रक्रिया पूरी की गई. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए जाएंगे.

केवल सिंह पठानिया ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन
केवल सिंह पठानिया ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन (ETV Bharat)

धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे वापस

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों शुक्रवार रात गुग्गा डेरा में भाग लेने दूली गए थे. इसके बाद घर लौटते समय ये हादसा हुआ. हादसा देर रात होने के कारण किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. सुबह ही स्थानीय लोगों को हादसे के बारे में पता चला, लेकिन तब तक तीनों ने दम तोड़ दिया था. हालांकि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत हादसे का कारण हो सकती है. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

हादसे की सूचना मिलते ही उप मुख्य सचेतक एवं विधायक केवल सिंह पठानिया सिविल अस्पताल शाहपुर पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया. उन्होंने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. इस कठिन समय में मृतकों के परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी. विधायक ने तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम के संबंध में धर्मशाला स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दूरभाष पर बातचीत की और शवों को धर्मशाला ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाई.

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