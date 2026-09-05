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देर रात बाइक सवार तीन युवकों की सड़क हादसे में मौत, एक ही गांव के रहने वाले थे मृतक

मौके पर पहुंचे शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ( ETV Bharat )