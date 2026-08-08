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BJP विधायक को हत्या की धमकी, मारने के लिए मंगाया ग्रेनेड और शूटर

विधायक के आवेदन पर प्राथमिकी: गुमनाम पत्र मिलने के बाद विधायक ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मामले की जांच और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी. विधायक के इस आवेदन के आधार पर पुलिस ने 19 जुलाई को सबसे पहले सनहा दर्ज किया.

हैंड ग्रेनेड और शूटर की व्यवस्था: इस गुमनाम पत्र में कथित तौर पर जेल के भीतर बंदियों की गतिविधियों और उनसे बाहर के लोगों की मुलाकात से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. पत्र में दावा था कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए हैंड ग्रेनेड की व्यवस्था और शूटर का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही.

डाक के माध्यम से मिला पत्र: विधायक के द्वारा पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार यह गुमनाम पत्र उन्हें आठ जुलाई को मिला था. पत्र भेजने वाले ने अपना नाम विकास कुमार और पता शाहपुर, भोजपुर बताया था. पत्र में दावा किया गया था कि भागलपुर जेल में बंद कुछ आरोपियों द्वारा विधायक की हत्या की बड़ी साजिश रची जा रही है.

भोजपुर: बिहार के शाहपुर विधानसभा से भाजपा विधायक राकेश रंजन उर्फ राकेश रंजन ओझा की हत्या की कथित साजिश का मामला सामने आया है. विधायक के पैतृक गांव ओझवलिया स्थित आवास पर डाक के माध्यम से एक गुमनाम पत्र पहुंचा था. पत्र में हैंड ग्रेनेड और शूटर के माध्यम से उन पर हमले की योजना का जिक्र है.

भागलपुर जेल अधीक्षक नामजद: मामले की शुरुआती जांच के बाद तीन अगस्त को करनामेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. विधायक के आवेदन पर भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक राजीव कुमार झा, आरा कोर्ट बम ब्लास्ट कांड के आरोपी लंबू शर्मा, कुबेर मिश्रा तथा हरीश मिश्रा को नामजद किया गया है. इसकी पुष्टि करनामेपुर थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार ने की. बताया कि "विधायक राकेश ओझा द्वारा तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी."

विधायक द्वारा पुलिस को दिया गया आवेदन (ETV Bharat)

पिछले साल पिता की हुई थी हत्या: मामले की गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि, विधायक के परिवार का आपराधिक घटनाओं से पुराना इतिहास रहा है. वर्ष 2016 में उनके पिता एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की शाहपुर के सोनबरसा बाजार के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 16 अप्रैल 2025 को विधायक राकेश रंजन ओझा पर भी गोलीबारी की घटना हुई थी.

पूर्व में विधायक पर हुए हमले को लेकर शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अब ताजा गुमनाम पत्र सामने आने के बाद पुलिस पुराने मामलों और वर्तमान घटनाक्रम के बीच की कड़ियां जोड़ रही है. भोजपुर एसपी राज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एक गुमनाम पत्र के माध्यम से विधायक को धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर पूरे इलाके में और संबंधित बिंदुओं पर अपनी छानबीन और जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है.

समर्थकों के साथ बीजेपी विधायक (ETV Bharat)

"पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के साथ-साथ उसमें लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रही है. तकनीकी साक्ष्य, जेल से जुड़े तथ्यों और नामजद आरोपियों की भूमिका को जांच के दायरे में रखा गया है. आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड्स की भी पड़ताल की जा रही है." -राज, एसपी, भोजपुर

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी सच्चाई: एसपी ने बताया कि, अधिकारियों के अनुसार प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को अभी सत्यापित किया जाना बाकी है. जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हत्या की कथित साजिश वास्तव में रची गई थी या गुमनाम पत्र के जरिए भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया.

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