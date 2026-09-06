शहंशाह-ए-छत्तीसगढ सालाना उर्स, लुतरा शरीफ में 5 दिनों तक चलेगा आयोजन, इंतजामिया कमेटी ने संभाली कमान
हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह का सालाना 68वां उर्स कोरबा में 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. राजकुमार शाह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2026 at 12:35 PM IST
कोरबा: 28 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी 5 दिनों तक दरगाह लुतरा शरीफ पर उर्स मनाया जाएगा. छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित और सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक दरगाह लुतरा शरीफ में इस साल शहंशाह-ए-छत्तीसगढ़ हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह का सालाना 68वां उर्स अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया जाएगा. दरगाह कमेटी की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से उर्स की सभी तैयारियां युद्धस्तर पर पूरी की जा रही हैं.
शहंशाह-ए-छत्तीसगढ सालाना उर्स
इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मो. इकबाल हक ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत की और आयोजन की व्यवस्था और सभी इंतजामों की जानकारी साझा की. कमेटी ने बताया कि सालाना उर्स में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जायरीन पहुंचेंगे, ऐसे में उनकी सुविधा में कोई कमी न रहे इसका ध्यान रखा जाएगा.
सांप्रदायिक सौहार्द का उर्स
कमेटी के सदर इकबाल हक ने बताया कि लुतरा शरीफ छत्तीसगढ़ में वर्षों से सांप्रदायिक सौहार्द और आध्यात्मिक शांति का केंद्र रहा है. लुतरा शरीफ दरगाह छत्तीसगढ़ के प्रमुख आस्था केंद्रों में शुमार है. जहां बिना किसी भेद-भाव के हर धर्म और समुदाय के लोग मन्नतें मांगने और अपनी दुआओं की दरख्वास्त लेकर पहुंचते हैं.
इकबाल हक ने कहा कि लुतरा शरीफ में हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह की मजार है. जिन्हें लोग बेहद श्रद्धा से याद करते हैं. मान्यता है कि बाबा के दरबार में हाजिरी देने से हर तरह की बलाओं और परेशानियों से निजात मिलती है. दरगाह का शांत और प्राकृतिक वातावरण आने वाले श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है.
28 सितंबर उर्स का पहला दिन
- परचम कुशाई (झंडा फहराना): दरगाह परिसर में गाजे-बाजे और दुआओं के साथ मुख्य परचम फहराया जाएगा
- संदल चादर
- रात 10 बजे से ऑल इंडिया नातिया मुशायरा
- सदारत: कारी शब्बीर अहमद अशरफी (कोरबा)
29 सितंबर उर्स का दूसरा दिन
- शाही संदल और तकरीर
30 सितंबर उर्स का तीसरा दिन
- कव्वाली
- संदल चादर पेश की जाएगी
1 अक्टूबर उर्स का चौथा दिन
- महफिले कव्वाली: रात 10 बजे - रईस अनीस अंसारी साहब, बिजनौर (UP)
2 अक्टूबर उर्स का पांचवा दिन
- कुल की फातिहा: सुबह 11 बजे
- रंग की महफिल: रईस अनीस साबरी साहब, बिजनौर (UP) की मौजूदगी में
गैर मुस्लिमो के लिए शुद्ध शाकाहारी भंडारा
सदर मो. इकबाल हक ने बताया कि उर्स के सभी दिनों में दोपहर से लेकर देर रात तक दरबारी शाही लंगर (भंडार) लगातार चलता रहेगा. जहां सर्वधर्म समभाव के तहत शाकाहारी विशेष लंगर का प्रबंध किया गया है. जायरीनों के लिए आवागमन और परिवहन की विशेष व्यवस्था रहेगी. उर्स में प्रदेश के साथ ही देश और विदेश से भी लोग शिरकत करने पहुंचते हैं. जहां डेढ़ से 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है.
एनटीपीसी कोरबा 2600 मेगावट प्लांट में ब्लैकआउट, सभी 7 यूनिट ट्रिप, सात राज्यों में बिजली संकट
सास ने वीडियो बनाकर दीवार पर सुसाइड नोट लिख दी जान, प्रताड़ना के आरोप में बहू सहित तीन गिरफ्तार
खदान से प्लांट भेजे जा रहे कोयले में गिट्टी और मिट्टी की मिलावट, पुलिस ने दर्ज किया केस