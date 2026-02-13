ETV Bharat / state

BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने कसा तंज- 'लाल टोपी' वालों पर अब कोई भरोसा करने वाला नहीं

शाहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश की बदलती आर्थिक स्थिति का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी को दिया.

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन.
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन. (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 13, 2026

कानपुर: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बीजेपी सरकार की नीतियों और हाल में पेश बजट की तारीफ की. कानपुर पहुंचे बीजेपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास के उस मार्ग पर है, जहां से पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता.

शाहनवाज हुसैन ने विश्वास जताया कि प्रदेश का यह सौभाग्य है कि उसे ऐसा नेतृत्व मिला है, जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यूपी में कानून का राज है. यहां कोई मनमानी नहीं कर सकता है.

BJP नेता शाहनवाज हुसैन. (Video Credit: ETV Bharat)

विपक्ष के दावों पर कड़ा प्रहार: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी हार का आभास हो चुका है. उन्होंने सपा की तुलना ममता बनर्जी के रुख से करते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितनी भी घेराबंदी कर ले, 2027 में जनता फिर से बीजेपी पर ही मुहर लगाएगी. उन्होंने कहा कि 'लाल टोपी' वालों की बातों पर अब कोई भरोसा करने वाला नहीं है. भाजपा की वापसी सुनिश्चित है.

'ग्लोबल हब' बनता उत्तर प्रदेश: शाहनवाज हुसैन ने उत्तर प्रदेश की बदलती आर्थिक स्थिति का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की जोड़ी को दिया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश से सांसद होना और सीएम योगी का बेहतरीन क्रियान्वयन राज्य के लिए वरदान साबित हो रहा है.

आज उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश का सबसे सुरक्षित और बेहतरीन गंतव्य बन चुका है. लाखों-करोड़ों के निवेश से बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिससे प्रदेश के साथ ही बाहरी राज्यों के युवाओं को भी रोजगार के व्यापक अवसर मिल रहे हैं.

कानून के राज की गारंटी: सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 'कानून का इकबाल' बुलंद किया है. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि आज प्रदेश में कानून तोड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है. चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.

कानून का राज स्थापित होने के कारण ही आज निवेशक निडर होकर यहां आ रहे हैं. जीरो टॉलरेंस की नीति भाजपा की जीत का सबसे बड़ा आधार बनेगी.

