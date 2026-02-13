ETV Bharat / state

BJP नेता शाहनवाज हुसैन ने कसा तंज- 'लाल टोपी' वालों पर अब कोई भरोसा करने वाला नहीं

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन. ( Photo Credit: ETV Bharat )