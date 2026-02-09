ETV Bharat / state

शाहजहांपुर का इनामी बदमाश महाराष्ट्र से गिरफ्तार, शादी की कर रहा था तैयारी, भाजपा नेता पर किया था हमला

शाहजहांपुर : बीजेपी नेता पर हमला करने वाले 25 हजार के इनामी अक्षय कदम को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शाहजहांपुर आई. कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. आरोपी शादी करने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया.

18 दिसंबर 2025 को थाना तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ पर ब्रदर इन होटल में भाजपा नेता पंकज सिंह पर बदमाशों ने हमला कर दिया था. पंकज व उनके गनर की पिटाई भी कर दी गई थी. मामले में कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अक्षय कदम, योगेश कदम, ऋषभ तिवारी, आयुष मराठा और हिमांशु मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी.

मामले में पुलिस तीन बदमाशों को पहले ही जेल भेज चुकी है. मुख्य आरोपी अक्षय कदम घटना के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने अक्षय कदम को मुंबई से गिरफ्तार किया है. बदमाश अक्षय मुंबई में शादी करने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और पकड़ लिया.