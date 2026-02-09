ETV Bharat / state

शाहजहांपुर का इनामी बदमाश महाराष्ट्र से गिरफ्तार, शादी की कर रहा था तैयारी, भाजपा नेता पर किया था हमला

आरोपी पर पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल.
पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल. (Photo Credit; Shahjahanpur Police)
Published : February 9, 2026 at 5:27 PM IST

शाहजहांपुर : बीजेपी नेता पर हमला करने वाले 25 हजार के इनामी अक्षय कदम को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शाहजहांपुर आई. कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. आरोपी शादी करने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया.

18 दिसंबर 2025 को थाना तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ पर ब्रदर इन होटल में भाजपा नेता पंकज सिंह पर बदमाशों ने हमला कर दिया था. पंकज व उनके गनर की पिटाई भी कर दी गई थी. मामले में कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले अक्षय कदम, योगेश कदम, ऋषभ तिवारी, आयुष मराठा और हिमांशु मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी.

मामले में पुलिस तीन बदमाशों को पहले ही जेल भेज चुकी है. मुख्य आरोपी अक्षय कदम घटना के बाद से फरार चल रहा था. पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने अक्षय कदम को मुंबई से गिरफ्तार किया है. बदमाश अक्षय मुंबई में शादी करने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई और पकड़ लिया.

एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया, फिलहाल मुंबई में अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर इनामी बदमाश को शाहजहांपुर लाया गया. उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है. मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त को 7 फरवरी को दिन के 3:20 बजे बस स्टैंड कराड, थाना कराड, जिला सातारा (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय कदम का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ शाहजहांपुर के विभिन्न थानों में मारपीट, धमकी व अन्य गंभीर धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं.

