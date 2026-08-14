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शाहजहांपुर में मारपीट कर युवक की हत्या, प्रधान पति की शिकायत करने पर हुई वारदात

तिलहर थाना क्षेत्र के सहबेगपुर गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.

शाहजहांपुर : पीट पीट कर युवक की हत्या.
शाहजहांपुर : पीट पीट कर युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:26 AM IST

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शाहजहांपुर : तिलहर थाना क्षेत्र के सहबेगपुर गांव में गुरुवार रात दो पक्षों में विवाद के दौरान एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है. फिलहाल पुलिस वारदात में शामिल किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. परिजन महावीर का कहना है कि मौजूदा प्रधान पति ने अपने घर पर बुलाकर सात-आठ लोगों ने लाठियों और बांके से मारा है.

शाहजहांपुर में मारपीट कर युवक की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि थाना तिलहर क्षेत्र के सहबेगपुर गांव में अवैध रूप से शराब बनाने का धंधा चलता है. जिसकी शिकायत सुरेंद्र नाम के युवक ने की थी. इसी बात को लेकर अवैध रूप से शराब बनाने और बनवाने वाले आरोपी सुरेंद्र से नाराज थे. गुरुवार रात आरोपियों ने सुरेंद्र को प्रधान पति के घर बुलाकर बातचीत की. इसी दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया. उसे बचाने दौड़े परिजनों के साथ भी मारपीट की गई.


पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि गुरुवार शाम 8:30 बजे फोन द्वारा सूचना प्राप्त हुई दो पक्षों में साहवेगपुर में लाठी डंडे और मारपीट हुई है. पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि दुकान में शराब के पाउच को लेकर झगड़ा हुआ था. इस घटनाक्रम में एक युवक जिसका नाम सुरेंद्र है उसके सिर पर लाठी लगी है जब तक उसको जिला अस्पताल लाया गया तब तक मृत घोषित पाया गया. घटना में लिखित तहरीर प्राप्त हो चुकी है, मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है.

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