ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में मारपीट कर युवक की हत्या, प्रधान पति की शिकायत करने पर हुई वारदात

शाहजहांपुर : तिलहर थाना क्षेत्र के सहबेगपुर गांव में गुरुवार रात दो पक्षों में विवाद के दौरान एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई. घटना के बाद से गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है. फिलहाल पुलिस वारदात में शामिल किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. परिजन महावीर का कहना है कि मौजूदा प्रधान पति ने अपने घर पर बुलाकर सात-आठ लोगों ने लाठियों और बांके से मारा है.

शाहजहांपुर में मारपीट कर युवक की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि थाना तिलहर क्षेत्र के सहबेगपुर गांव में अवैध रूप से शराब बनाने का धंधा चलता है. जिसकी शिकायत सुरेंद्र नाम के युवक ने की थी. इसी बात को लेकर अवैध रूप से शराब बनाने और बनवाने वाले आरोपी सुरेंद्र से नाराज थे. गुरुवार रात आरोपियों ने सुरेंद्र को प्रधान पति के घर बुलाकर बातचीत की. इसी दौरान विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया. उसे बचाने दौड़े परिजनों के साथ भी मारपीट की गई.

