ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में सिर कूचकर युवक की हत्या; गांव के पंचायत भवन में मिली लाश

पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिली थी कि युवक का शव पंचायत भवन के प्रांगण में मिला है.

गांव के पंचायत भवन में मिली लाश.
गांव के पंचायत भवन में मिली लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर: अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पंचायत भवन में युवक की सिर कूचकर हत्या कर दी गई थी. सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मृतक की पहचान कमलेश उर्फ कल्लू (20) पुत्र जितेंद्र मिस्त्री निवासी रावतपुर, थाना क्षेत्र अल्लाहगंज के रूप में हुई है. परिजनों का कहना है कि देर रात खाना खाने के बाद कमलेश चला गया था.

इसके बाद शनिवार को सुबह कमलेश उर्फ कल्लू की लाश पंचायत भवन में मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल ईंट की तलाश कर रही है. मृतक की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है.

पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना अल्हागंज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक का शव पंचायत भवन के प्रांगण में मिला है. उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पर किसी वजनी चीज से प्रहार करके हत्या की गई है.

अभी परिजनों द्वारा किसी भी पर आशंका व्यक्त नहीं की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हत्याकांड का जल्द ही खुलासा किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में 6 IAS और 5 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर; बरेली में अलंकार की जगह राजेश वर्मा बनाए गए सिटी मजिस्ट्रेट

TAGGED:

SHAHJAHANPUR YOUNG MAN KILLED NEWS
SHAHJAHANPUR MURDER CASE NEWS TODAY
SHAHJAHANPUR YOUTH KILLED BY BRICKS
शाहजहांपुर ईट से युवक की हत्या
SHAHJAHANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.