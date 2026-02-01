शाहजहांपुर में सिर कूचकर युवक की हत्या; गांव के पंचायत भवन में मिली लाश
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिली थी कि युवक का शव पंचायत भवन के प्रांगण में मिला है.
शाहजहांपुर: अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पंचायत भवन में युवक की सिर कूचकर हत्या कर दी गई थी. सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्याकांड की जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मृतक की पहचान कमलेश उर्फ कल्लू (20) पुत्र जितेंद्र मिस्त्री निवासी रावतपुर, थाना क्षेत्र अल्लाहगंज के रूप में हुई है. परिजनों का कहना है कि देर रात खाना खाने के बाद कमलेश चला गया था.
इसके बाद शनिवार को सुबह कमलेश उर्फ कल्लू की लाश पंचायत भवन में मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल ईंट की तलाश कर रही है. मृतक की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है.
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना अल्हागंज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक का शव पंचायत भवन के प्रांगण में मिला है. उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पर किसी वजनी चीज से प्रहार करके हत्या की गई है.
अभी परिजनों द्वारा किसी भी पर आशंका व्यक्त नहीं की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हत्याकांड का जल्द ही खुलासा किया जाएगा.
