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प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा; पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा था मौत के घाट

शाहजहांपुर : शेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के मानपुर मलकापुर गांव निवासी लापता ओमकार के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. बीते 6 मार्च से लापता ओमकार के भाई की तहरीर के आधार पर की जांच के बाद पुलिस ने अपहरण के बाद हत्या की कहानी बताई है. पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति (ओमकार) को मौत के घाट उतार दिया था और शव बाग में गाड़ दिया था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

एसपी सिटी देवेंद्र कुमार शेहरामऊ दक्षिणी थाना क्षेत्र के मानपुर मलकापुर गांव निवासी ओमकार बीते 6 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. इस मामले में उनके भाई सतवीर ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था. छानबीन के दौरान नन्हे नाम के युवक और ओमकार की पत्नी ओमा भारती पर शक जताया गया. जांच में पता चला कि नन्हे और ओम भारती के बीच प्रेम प्रसंग था. इसकी जानकारी होने पर ओमकार ने ओमा भारती के साथ मारपीट की. जिससे आहत होकर ओमा अभियुक्त नन्हे के साथ रहने लगी थी.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ओमकार की वजह से उनके रिश्ते पर सवाल उठ रहे थे. इसी के चलते ओमकार को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. योजना के तहत नन्हे किसी तरह ओमकार को बहकाकर बाग में ले गया था. जहां उसने पहले शराब पिलाई बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के दौरान ओमा भारती ने भी साथ दिया. इसके बाद दोनों ने मिलकर लाश को बाग में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था. अभियुक्त नन्हे पुत्र विजय सिंह ग्राम लिनथरा का रहने वाला है.