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शाहजहांपुर; पानी भरे गड्ढे में डूबकर दो बच्चों की मौत, परिवार में कोहराम

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेंद्र कुमार ने बताया कि चार बच्चे आज सोमवार सुबह नहाने गए थे. इनमें से दो बच्चे गहरे पानी में चले गए. उनकी डूबने से मौत हो गई. बता दें कि पास ही कैमुआ नदी है, जिसका पानी भारी बरसात के कारण आसपास फैल गया है.

शाहजहांपुर : जिले के निगोही इलाके स्थित पतराजपुर गांव में रेलवे नदी के किनारे पानी भरे गहरे गड्ढे में नहाने गए दो बच्चे डूब गए. साथ गए बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. बच्चों की मौत से उनके घर में कोहराम मचा है.

स्थानीय नागरिक सुंदरलाल ने बताया कि 6 बच्चे नहाने आए थे, जिसमें से तीन बच्चे पानी में उतरे. उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं लगा और तीनों डूबने लगे. एक बच्चे को निकाल लिया गया, जबकि दो बच्चे गहरे पानी में समा गए. मृतक बच्चों की पहचान करन (10) तथा विनय (12) के रूप में हुई है.

आयुष चिकित्सक डॉ ललित वर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगोही पर दो बच्चे लाए गए थे. उनके परीक्षण के बाद मृत घोषित किया गया है. इधर, बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है.

स्थानीय प्रशासन ने लोगों ने अपील की है कि बरसात के कारण तालाब और गड्ढे पानी से लबालब हैं. साथ ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है. ऐसे में ऐहतियात बरतें और बच्चों को अकेले नदी या तालाब की ओर न जाने दें. जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

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