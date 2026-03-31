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शाहजहांपुर: TET अनिवार्यता के खिलाफ 4 अप्रैल को दिल्ली में 1000 शिक्षक करेंगे प्रदर्शन, 20 लाख टीचरों पर संकट

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रांतीय महामंत्री संजय सिंह ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता को अन्यायपूर्ण बताया.

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TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आंदोलन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:32 PM IST

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शाहजहांपुर: टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शाहजहांपुर के शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं. शाहजहांपुर से 1000 से ज्यादा शिक्षक आगामी 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुँचकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करेंगे. शाहजहांपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री संजय सिंह ने अपनी बात रखी. उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को पूरी तरह से अन्यायपूर्ण करार दिया है.

2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट की मांग: संजय सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के तहत टीईटी को अनिवार्य बनाया गया था, लेकिन उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को प्रारंभिक रूप से छूट दी गई थी. चूंकि अलग-अलग राज्यों में आरटीई (RTE) लागू होने की तिथियां भी अलग-अलग हैं, इसलिए पुराने और अनुभवी शिक्षकों को इस नियम से राहत मिलनी चाहिए. संजय सिंह के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश के भूतलक्षी प्रभाव से वर्तमान में देशभर के करीब 20 लाख शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. यदि तय समय सीमा के भीतर इन शिक्षकों ने टीईटी पास नहीं किया, तो उनकी वर्षों की मेहनत और नौकरी पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

20 लाख शिक्षकों की आजीविका पर मंडरा रहा खतरा: टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर आयोजित होने वाले इस दिल्ली प्रदर्शन में देशभर से लाखों शिक्षकों के शामिल होने की प्रबल संभावना है. अकेले शाहजहांपुर जिले से ही एक हजार से अधिक शिक्षक दिल्ली कूच करने की रणनीति तैयार कर चुके हैं. राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को इस अनिवार्यता से मुक्त रखना ही न्यायसंगत होगा. उच्चतम न्यायालय के 01 सितम्बर 2025 के आदेश के प्रभाव से शिक्षकों को सेवा से पृथक करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि अत्यंत चिंताजनक विषय है. शिक्षक संगठनों का मानना है कि इस आदेश से शिक्षा जगत में अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है.

4 अप्रैल को रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन: शिक्षक संघ ने मांग की है कि सरकार को शीघ्र ही कानून बनाकर उक्त आदेश के प्रभाव को समाप्त करना चाहिए और पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थाई मुक्ति देनी चाहिए. यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक और विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. इस आंदोलन के माध्यम से शिक्षक अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे. प्रेस वार्ता में जिले के कई वरिष्ठ शिक्षक पदाधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने दिल्ली जाने की तैयारियों की पुष्टि की है. फिलहाल इस आंदोलन को लेकर प्रदेश भर के शिक्षा विभाग में सरगर्मी तेज हो गई है.

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