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शाहजहांपुर: स्वामी चिन्मयानंद ने दान की 550 करोड़ की संपत्ति, योगी सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम की रजिस्ट्री

सीएम योगी का कुलाधिपति बनने का ऑफर चिन्मयानंद ने ठुकराया, बोले- 'सरकार को नहीं, समाज को दी संपत्ति'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रजिस्ट्री दफ्तर में प्रक्रिया पूरी: रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुमुक्षु आश्रम की 550 करोड़ की सारी संपत्ति यूनिवर्सिटी के नाम राज्य सरकार को सौंप दी. बायोमेट्रिक मशीन पर सिर्फ एक अंगूठा लगाते ही यह विशाल संपत्ति राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई. राज्यपाल की तरफ से उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली, प्रोफेसर सुधीर चौहान ने इस रजिस्ट्री को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया. इस ऐतिहासिक कदम के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मीडिया से भी बात की.

शाहजहांपुर: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती बुधवार को शाहजहांपुर के रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे. उन्होंने यहां एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए मुमुक्षु आश्रम की 550 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम दान कर दी. स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती स्वामी सुखदेवानंद डिग्री कॉलेज और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता हैं.

कट्टे की जगह हाथों में कलम: उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस डिग्री कॉलेज की शुरुआत की थी, तब यहां के युवाओं के हाथों में कट्टे हुआ करते थे. लेकिन आज उनके इस प्रयास और शिक्षा के प्रसार की वजह से युवाओं के हाथ में कलम है. यह संपत्ति वे सरकार को नहीं, बल्कि समाज के नाम समर्पित कर रहे हैं. इस यूनिवर्सिटी से शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा पाने के बाद अब क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे.

शाहजहांपुर में ऐतिहासिक दान: बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाते ही ₹550 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई यूनिवर्सिटी के नाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

ठुकराया कुलाधिपति का प्रस्ताव: उन्होंने बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. स्वामी चिन्मयानंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इस नई यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव दिया था. हालांकि, उन्होंने इस बड़े पद के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि वे सरकार से किसी बड़ी अपेक्षा की उम्मीद नहीं रखते हैं.

समाज के विकास के लिए कदम: उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जो समाज और देश की प्रगति के लिए सरकार को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं. यह जनतंत्र का वरदान है कि जनता के हाथ में है कि वह सरकार को किधर ले जाना चाहती है और उससे क्या काम लेना चाहती है. जब पब्लिक का संगठन आगे आता है, तो सरकार भी उसकी खुलकर मदद करती है. अब धीरे-धीरे समाज के लोग आगे आ रहे हैं और शिक्षा के प्रति लोगों में रुचि लगातार बढ़ रही है.

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